Confirman juicio oral para todos los acusados por el crimen de María Fernanda Benítez

La jueza penal de la Adolescencia, Catalina Riquelme Riquelme, dispuso la remisión a juicio oral el proceso seguido contra el adolescente acusado por la muerte de María Fernanda Benítez. El caso entra en una etapa decisiva a casi un año de un crimen que conmocionó al país, ocurrido el 27 de mayo del año pasado y del posterior hallazgo del cuerpo el 31 del mismo mes.

Con esta resolución, la Fiscalía sostiene que todos los imputados enfrentarán juicio oral y público.

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, explicó que tanto el Juzgado Penal de la Adolescencia como los juzgados de Garantías, en el caso de los mayores, coincidieron con el Ministerio Público en la necesidad de que el caso sea ventilado en un debate público.

En cuanto a eventuales recursos, el representante del Ministerio Público indicó que no se presentó apelación respecto al adolescente, mientras que las defensas de los acusados mayores sí interpusieron recursos ante el Tribunal de Apelaciones. Actualmente, se aguarda la resolución para que el proceso quede firme.

La fijación de fecha para el juicio dependerá de esos trámites. Primero deberán resolverse las apelaciones y luego sortearse el tribunal que tendrá a su cargo el juzgamiento, tras lo cual se establecerá el día del inicio del debate oral.

Sobre las calificaciones jurídicas, el fiscal detalló que el caso abarca una variedad de hechos, desde feminicidio hasta simulación de hecho punible, con distintas atribuciones penales para cada procesado. La Fiscalía buscará sostener y probar su hipótesis acusatoria durante el juicio.

Los otros acusados enfrentan distintos cargos

En cuanto a los mayores de edad involucrados, ya fueron remitidos a juicio oral por el Juzgado de Garantías. La mujer identificada como Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo está procesada por incitación a cometer hechos punibles y otros delitos conexos, considerados por la Fiscalía como de mayor gravedad en comparación con los demás implicados, aunque su situación podría estar vinculada a lo que se logre demostrar respecto al principal acusado, el adolescente sindicado como autor.

El procesado Franco Antonio Acosta Céspedes está acusado por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal. Esta última causa también involucra al suegro del adolescente acusado del asesinato de María Fernanda, quien está procesado por frustración de la investigación. Mientras que los padres del menor fueron procesados por simulación de hecho punible y exposición a peligro.

Respecto a la expectativa de pena, el fiscal recordó que el marco penal para adolescentes va de seis meses a ocho años de privación de libertad, conforme a la legislación vigente. En el caso de Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, la eventual condena dependerá de lo que el Ministerio Público logre acreditar durante el desarrollo del juicio oral.

El proceso judicial entra así en su fase decisiva, en un caso que generó conmoción en Coronel Oviedo y que ahora será definido en los estrados judiciales.