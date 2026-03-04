Intendente de Villarrica responde a cuestionamientos sobre su declaración jurada de bienes

El intendente Magín Benítez explicó que la declaración fue presentada en noviembre de 2021, días antes de asumir el cargo, en cumplimiento de la normativa que exige a las autoridades electas consignar sus bienes al momento de iniciar funciones.

Según indicó, los bienes declarados corresponden a propiedades familiares y ya formaban parte de su patrimonio antes de ejercer la intendencia. “Todo lo que se menciona es anterior a ser intendente”, expresó, señalando que incluyó en el documento propiedades, inmuebles y otros activos pertenecientes a su familia, algunos de ellos heredados.

Benítez afirmó que uno de los inmuebles mencionados en las publicaciones ya figuraba en los registros como propiedad familiar antes de su gestión, al igual que una granja cuya actividad, según dijo, era de conocimiento público.

También señaló que, al ser hijo único, declaró bienes vinculados a sus padres dentro del esquema patrimonial informado en ese momento.

Respecto a la actualización de la declaración jurada, indicó que este trámite corresponde realizarlo cerca de finalizar el periodo de mandato, por lo que adelantó que lo hará en el mes de junio, conforme a lo establecido por la reglamentación vigente.

Las críticas surgieron luego de publicaciones que comparan sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR), donde se observa la variación patrimonial entre marzo de 2020 y noviembre de 2021.

Consultado sobre la difusión de los datos patrimoniales, Benítez sostuvo que responde a motivaciones políticas, considerando su pertenencia a un partido opositor a nivel departamental y su intención de pugnar por la reelección.