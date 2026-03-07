Forense detenido por extorsión: auditarán todos los documentos que firmó desde que tomó el cargo

Tras la detención del doctor Juan José Zaldívar Cáceres, quien ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Clínica Forense, el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir, anunció que el lunes comenzará un proceso de auditoría a todos los documentos que pasaron por el profesional desde que asumió en mayo del año pasado.

“Cuando nosotros los médicos, y más los médicos forenses, traicionamos a la ética, es lógico que se siembren dudas en cuanto a toda nuestra acción”, manifestó Lemir.

Juan José Zaldívar Cáceres fue detenido en un procedimiento de entrega vigilada de dinero que se hizo tras la denuncia de un enfermero que trabajaba a su cargo. Al respecto, el doctor Pablo Lemir señaló que el trabajador denunciante había presentado certificados médicos presuntamente falsos para justificar ausencias. “El doctor Zaldívar, en lugar de hacer lo que corresponde, que es hacer la denuncia del hecho, retiene el certificado y procede a extorsionar al funcionario”, explicó.

Consultado sobre si la persona que falsificó el documento a favor de Zaldívar Cáceres también está siendo investigada, Lemir explicó que ello está en terreno de los fiscales investigadores que el viernes allanaron la oficina del investigado, de donde recogieron elementos que podrían servir como pruebas dentro del proceso.

El doctor Pablo Lemir recalcó que nadie puede pedir suma de dinero alguna en nombre del Ministerio Público. Si algún funcionario pide dinero, está cometiendo una falta o un delito y eso debe ser denunciado ante la propia Fiscalía, indicó.

Agregó que si bien en la institución siempre se mantienen alerta, hay una cantidad importante de médicos forenses, cada uno de los cuales es responsible de los documentos que firma. “Las responsabilidades penales son absolutamente individuales; no obstante, reforzaremos los controles”, concluyó Lemir.