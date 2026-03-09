LaMafiaManda: Cámara ratifica proceso a Orlando Arévalo por supuesta coima

El recurso planteado por el Abg. José Carlos Martínez, representante legal del exdiputado colorado Orlando Arévalo Zielanko, fue rechazado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Primera Sala, que con su decisión confirmó las resoluciones del juez de Garantías Humberto Otazú.

Puntualmente los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, integrados del tribunal de alzada, confirmaron la providencia del 17 de diciembre de 2025 y el Auto Interlocutorio N° 470 del 30 de diciembre de 2025, dictados por Otazú; que admitió la imputación en contra de Orlando Arévalo, por presunto cohecho pasivo agravado (coima) en el marco de la causa #LaMafiaManda; y luego rechazó la reposición planteada en contra de la apertura del presente proceso.

La defensa argumentó que por providencia del 17 de diciembre de 2025 el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo de Humberto Otazú, admitió la imputación presentada por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, causando un agravio a Arévalo Zielanko, ya que el acta fiscal fue aceptada sin reunir los presupuestos establecidos en el Art. 302 del Código Procesal Penal y de la Acordada N° 1631 del 30 de marzo de 2022.

Empero al analizar el fundamento de la defensa el juez Otazú concluyó que la admisión de la imputación no ha vulnerado ningún principio, ni de índole constitucional ni procesal; ya que el acta fiscal se encuentra dentro de los parámetros establecidos, en atención a que se ha establecido una teoría del caso incipiente.

Con esta resolución del Tribunal de Apelaciones, el magistrado tiene vía libre para volver a convocar a Arévalo Zielanko, a fin de realizar la audiencia de imposición de medidas. El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión.

Vínculos entre Arévalo y Lalo, según Fiscalía

La imputación fiscal señala que el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Según los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Lalo pidió a Arévalo por fiscala Cano

El Ministerio Público relata en la imputación que ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo, resalta parte del acta de imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: Felicidades!, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional.