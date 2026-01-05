LaMafiaManda: juez ratifica proceso a Orlando Arévalo por supuesta coima

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto rechazó los recursos de reposición planteados por las defensas del exdiputado colorado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko y Guido Javier Díaz Domínguez, secretario del difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes; y ratificó la apertura del proceso en contra de ambos, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), en calidad de autor y cómplice, respectivamente.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el recurso planteado por la defensa de Arévalo Zielanko es con apelación en subsidio, Otazú remitió el expediente a la Cámara de Apelaciones, de tal manera que un tribunal analice los argumentos y resuelva si ratifica la admisión de la imputación o hace lugar al planteamiento del exdiputado colorado.

Lea más: #LaMafiaManda: Orlando Arévalo traba su audiencia de imposición de medidas

En el recurso de reposición planteado los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y José Carlos Martínez, defensores del exdiputado Orlando Arévalo, argumentan que por providencia del 17 de diciembre de 2025 el juzgado de Garantías admitió la imputación, causando un agravio a Arévalo Zilanko, ya que el acta fiscal fue aceptada sin reunir los presupuestos establecidos en el Art. 302 del Código Procesal Penal y de la Acordada N° 1631 del 30 de marzo de 2022.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, al analizar el fundamento de la defensa del juez Humberto Otazú concluyó que la admisión de la imputación no ha vulnerado ningún principio, ni de índole constitucional ni procesal; ya que el acta fiscal se encuentra dentro de los parámetros establecidos, en atención a que se ha establecido una teoría del caso incipiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lalo fue acreedor de Arévalo a cambio de ayuda, según Fiscalía

De acuerdo con la imputación fiscal el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Lea más: Imputan a Orlando Arévalo y a dos exmagistradas por presunta coima

Según los chats publicados en el marco de la investigación #LaMafiaManda, resaltados ahora en la imputación fiscal, una vez establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Lea más: #LaMafiaManda: Fiscala zafó remoción con ayuda de Lalo y Arévalo

Lalo pidió a Arévalo por fiscala Cano

El Ministerio Público relata en la imputación que ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo, resalta parte del acta de imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lea más: Esto dice Orlando Arévalo sobre su renuncia al cartismo y las omisiones en DD.JJ.

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: Felicidades!, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional.