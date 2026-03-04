Movilización nacional de docentes para el miércoles contra la reforma de la Caja Fiscal y no descartan huelga

Silvio Piris, presidente de la Federación Nacional de Educadores (FEP), anunció que tras la reunión entre varios gremios docentes, decidieron convocar a una movilización nacional en contra de la reforma de la Caja Fiscal para el miércoles.

Según lo que manifestaron, temen que los senadores convoquen a una sesión extraordinaria el miércoles, día en que se realizan las sesiones ordinarias, y aprueben la versión de la Cámara de Diputados, que ya cuenta con media sanción.

Esto se da luego de que la Cámara de Senadores postergó sine die (sin plazo) el tratamiento del proyecto de reforma de la caja fiscal, cuyo tratamiento estaba inicialmente definido para el 25 de marzo, moción propuesta por el senador libero cartista Dionisio Amarilla.

“Ellos pueden llamar en cualquier momento a una extraordinaria o pueden constituirse en una sesión extraordinaria, el día de la sesión ordinaria, entonces vamos a estar en alerta permanente, pero si llegamos a Semana Santa y todavía no tenemos ningún tipo de tratamiento, ninguna definición, esto se encamine a una sanción ficta, lo más probable es que desde el Lunes de Pascua nosotros ya nos declaramos en movilización permanente, en huelga, van a parar todas las actividades y vamos hasta el 5 de mayo si es factible”, explicó Piris en conferencia de prensa.

Reforma de la Caja Fiscal

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de la reforma de la Caja Fiscal, con la que se plantea establecer una edad mínima a la jubilación de los sectores deficitarios, que son policías, militares, magistrados y docentes.

Además, plantean cambiar el porcentaje del haber jubilatorio que recibirán, de acuerdo a la edad en la que decidan jubilarse y de los aportes establecidos.

Los docentes se oponen a que se establezca una edad mínima para jubilarse y exigen que el Estado aporte como patronal un porcentaje.

El déficit de la Caja Fiscal el año pasado cerró con US$ 380 millones, el cual podría aumentar cada año.