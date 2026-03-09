UNA declara paro total de actividades para acompañar la movilización ante el Congreso

El Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) emitió la Resolución Nº 0340/2026, por la cual declara paro total de las actividades académicas, administrativas y de servicios asistenciales en todas sus unidades académicas, institutos y centros, los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

La medida fue adoptada a pedido de la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (UGSPU), que solicitó acompañar las movilizaciones previstas ante el Congreso Nacional de la República del Paraguay, durante el tratamiento del proyecto de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido como Caja Fiscal.

De acuerdo con la resolución, el paro abarcará a todas las dependencias de la casa de estudios, aunque las autoridades deberán garantizar los servicios asistenciales imprescindibles durante los días afectados por la medida.

Asimismo, el Rectorado insta a los estamentos y gremios universitarios a acompañar las reuniones, acciones y movilizaciones que se desarrollarán en el marco del análisis del proyecto legislativo.

Según se menciona en el considerando, el tratamiento del proyecto de reforma jubilatoria está previsto para esta semana en el Congreso Nacional, lo que motivó la convocatoria a la movilización.