Nacionales
11 de febrero de 2026 - 20:09

Caja Fiscal: UNA extiende el paro total de actividades hasta el 13 de febrero

Los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) una vez más marcharon, pero ésta vez hasta la ruta Mcal. Estigarribia donde cerraron la ruta de forma intermitente.
Los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), una vez más, marcharon, pero esta vez hasta la ruta Mcal. Estigarribia, donde cerraron la vía de forma intermitente.Lucia González

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió extender hasta el viernes 13 de febrero el paro total en todas las unidades académicas. El gremio docente había solicitado la extensión por dos semanas para continuar con las movilizaciones y medidas de fuerza en rechazo al proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal, iniciativa que ya cuenta con media sanción en el Congreso Nacional.

Por ABC Color

La decisión adoptada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) reanuda todas las actividades administrativas, académicas y también los servicios asistenciales e imprescindibles que dependen de la institución, mientras el sector docente insiste en la necesidad de garantizar una jubilación digna.

Lea más: Sindicatos de la UNA exigen cupo en la reforma de la Caja Fiscal y amenazan con extender paro

En ese sentido, en el marco de las movilizaciones, los docentes se concentraron esta mañana frente al Rectorado y, posteriormente, marcharon hasta la ruta Mcal. Estigarribia, donde realizaron cierres intermitentes del tránsito en ambos sentidos y, más tarde, bloquearon media calzada en cada carril como medida de presión y demostración de fuerza gremial.

Lea más: La UNA sigue en paro total, pese a la postergación de la reforma de la Caja Fiscal

Los representantes de los gremios docentes explicaron el motivo de la movilización como estrategias que se están tomando para lograr el objetivo que todos tienen en común.

Lea más: Docentes universitarios advierten paro indefinido de la UNA si se aprueba la reforma de la Caja Fiscal

“Nos vamos a seguir movilizando, y vamos a seguir tomando medidas. En la Asamblea de esta tarde vamos a analizar la necesidad de integrar la Mesa Técnica y presentar propuestas o correcciones al proyecto de ley”, manifestó Nilda Ortigoza, presidenta del gremio docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Facen).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) una vez más marcharon, pero ésta vez hasta la ruta Mcal. Estigarribia donde cerraron la ruta de forma intermitente.
Los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) cerraron la ruta de forma intermitente.

Por su parte, el presidente del gremio docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Abraham Marecos, sostuvo que la medida de fuerza debe sostenerse hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.

“La UNA debe estar representada en la Mesa Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por eso, los gremios debemos mantenernos firmes y continuar con las movilizaciones que resolvamos en conjunto”, expresó.

Los docentes de la UNA exigen participar de la Mesa Técnica que estudia el Proyecto de Ley de la Reforma de la Caja Fiscal.
Los docentes de la UNA exigen participar en la Mesa Técnica que estudia el Proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal.

Los docentes universitarios reiteraron que mantendrán las medidas de fuerza mientras no existan garantías claras de que la reforma de la Caja Fiscal contemple condiciones que aseguren una jubilación digna para el sector y advirtieron que el avance del proyecto sin consenso podría profundizar el conflicto.