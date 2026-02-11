Caja Fiscal: UNA extiende el paro total de actividades hasta el 13 de febrero

La decisión adoptada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) reanuda todas las actividades administrativas, académicas y también los servicios asistenciales e imprescindibles que dependen de la institución, mientras el sector docente insiste en la necesidad de garantizar una jubilación digna.

Lea más: Sindicatos de la UNA exigen cupo en la reforma de la Caja Fiscal y amenazan con extender paro

En ese sentido, en el marco de las movilizaciones, los docentes se concentraron esta mañana frente al Rectorado y, posteriormente, marcharon hasta la ruta Mcal. Estigarribia, donde realizaron cierres intermitentes del tránsito en ambos sentidos y, más tarde, bloquearon media calzada en cada carril como medida de presión y demostración de fuerza gremial.

Lea más: La UNA sigue en paro total, pese a la postergación de la reforma de la Caja Fiscal

Los representantes de los gremios docentes explicaron el motivo de la movilización como estrategias que se están tomando para lograr el objetivo que todos tienen en común.

Lea más: Docentes universitarios advierten paro indefinido de la UNA si se aprueba la reforma de la Caja Fiscal

“Nos vamos a seguir movilizando, y vamos a seguir tomando medidas. En la Asamblea de esta tarde vamos a analizar la necesidad de integrar la Mesa Técnica y presentar propuestas o correcciones al proyecto de ley”, manifestó Nilda Ortigoza, presidenta del gremio docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (Facen).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el presidente del gremio docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Abraham Marecos, sostuvo que la medida de fuerza debe sostenerse hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La UNA debe estar representada en la Mesa Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por eso, los gremios debemos mantenernos firmes y continuar con las movilizaciones que resolvamos en conjunto”, expresó.

Los docentes universitarios reiteraron que mantendrán las medidas de fuerza mientras no existan garantías claras de que la reforma de la Caja Fiscal contemple condiciones que aseguren una jubilación digna para el sector y advirtieron que el avance del proyecto sin consenso podría profundizar el conflicto.