Erico Galeano “debería dar un paso al costado”, según líder de bancada cartista en el Senado

El senador cartista Erico Galeano (ANR, Partido Colorado), condenado recientemente en primera instancia a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal, solicitó esta semana al Congreso Nacional un permiso para ausentarse de las sesiones de la Cámara Alta mientras termina de resolverse en segunda instancia el proceso judicial en su contra.

Sin embargo, varios legisladores –principalmente de la oposición- opinan que el senador Galeano debe renunciar a su banca en el Congreso o ser sometido a un proceso de pérdida de investidura, al considerar que una persona con delitos vinculados al narcotráfico como Galeano no puede formar parte de un Parlamento que suele debatir leyes relacionadas al combate contra el crimen organizado.

El movimiento oficialista cartista Honor Colorado, que tiene mayoría en el Senado, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de Galeano, quien hasta hace poco era miembro de su bancada.

“Debería dar un paso al costado”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador cartista Natalicio Chase (ANR), líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, afirmó que hoy tendrá lugar una reunión de la bancada cartista en la que se definirá una “respuesta institucional” unánime a la cuestión del senador Galeano.

En cuanto a su postura personal sobre el asunto, el senador Chase opinó que Galeano “debería dar un paso al costado para que prevalezca la institucionalidad y la imagen del Senado”.

“El permiso es una herramienta válida hasta que tenga una sentencia firme, pero yo creo que debería dar un paso al costado”, subrayó.

“Tendencia” a la aprobación

Si el Senado acepta el permiso solicitado por el senador Galeano, su banca sería ocupada por la suplente Guadalupe Aveiro, quien forma parte del movimiento Honor Colorado y se sumaría a la bancada cartista.

El senador Chase insistió en que no hay una postura oficial definida por su bancada, pero admitió que la tendencia, de acuerdo a “conversaciones informales” entre sus colegas, es aprobar el permiso.

Un tribunal condenó al senador Galeano luego de que en un juicio se confirmaran vínculos del parlamentario cartista con un esquema de lavado de activos del narcotráfico internacional supuestamente encabezado por los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset, que fue desmantelado por la investigación “A Ultranza”.