Docentes, administrativos y alumnos de la UNA cerraron vías de acceso y paralizaron el tráfico

Más de 1.000 docentes, administrativos y alumnos de las 14 facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) marcharon en la mañana de este jueves hasta Yverá en reclamo de una jubilación digna. Durante la manifestación, cerraron los accesos a la ciudad de Luque, así como el carril que comunica con las ciudades de Fernando de la Mora y Asunción.

Las vías utilizadas por automovilistas que viajan hacia San Lorenzo también fueron afectadas, especialmente las que ingresan desde las ciudades de Luque y Asunción.

Lea más: Senado aprobó proyecto de reforma de la Caja Fiscal con estos cambios

Los docentes paralizaron el tráfico en todos los accesos por más de 60 minutos como demostración de fuerza gremial, para exigir a los congresistas que sean incluidos en el Art. 13 del proyecto de Ley de la Reforma de la Caja Fiscal, que fue aprobado en la Cámara de Senadores con modificaciones.

Lea más: Cronología: Senado aprobó con cambios la reforma de la Caja Fiscal ante presión de docentes

Durante la marcha pacífica, tocaron trompetas y, a través de los megáfonos, expresaron que merecen una jubilación digna y que sean escuchados. Recordaron que son formadores de profesionales y que merecen respeto.

Lea más: Docentes de la UNA se movilizarán para exigir su inclusión en la reforma de la Caja Fiscal

“La marcha que estamos realizando es solicitando que se nos respete como Universidad Nacional de Asunción (UNA). El 9 de marzo se realizó una reunión en la que nosotros no participamos. A nosotros nos han dejado de lado. Nos comunicamos con algunas autoridades, entre ellas el senador Silvio “Beto” Ovelar, para que nos reciba. Les pedimos que nos incluyan en el artículo 13 en redacción de estilo para poder tener una jubilación escalonada", refirió la representante de los gremios docentes, Nilsa Ortigoza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionó, además, que se comunicaron con el senador Dionisio Amarilla. “Dionisio Amarilla da su compromiso para ayudarnos. Realmente nos enteraremos de que nos ayudaron cuando realmente tengamos el documento en nuestras manos”, señaló.

Otro punto con el que los docentes de la UNA no están de acuerdo es el porcentaje de aporte. Mencionan que el 19% de aporte es excesivo para quienes ganan menos de un sueldo mínimo.

El proyecto de ley será tratado en una segunda vuelta en la Cámara de Diputados cuando haya fecha de tratamiento. En ese sentido, la rectora Zully Vera de Molinas alentó a todos a estar atentos y pidió que “nadie quede atrás, ya que todos son importantes, en especial los docentes de la UNA”, puntualizó.