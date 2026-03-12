IPS: el calvario de un asegurado que ya pagó tres cirugías para no quedar ciego

La salud visual de Jorge Mateu Cantaluppi (59) está en grave peligro debido a las carencias crónicas y las trabas legales del Instituto de Previsión Social (IPS). Diagnosticado con un desprendimiento de retina en el ojo derecho en octubre de 2025, el paciente ha sido sometido a tres intervenciones en el Hospital Central y, en ninguna de ellas el seguro social cubrió los insumos quirúrgicos.

Su esposa, Margaret Bóveda, contó a ABC sobre el agotamiento emocional y por sobre todo económico que atraviesan. “Desde octubre estamos de cirugía en cirugía y en ninguna el IPS cubrió los insumos”, relató.

La denunciante detalló una lista de gastos millonarios por cada entrada al quirófano. Mencionó incluso, que el IPS ni siquiera provee de las gotas que se debe aplicar el paciente post cirugía.

Un gasto de bolsillo insostenible

La familia ha tenido que financiar de su propio bolsillo elementos que el IPS tiene la obligación legal de proveer. Entre los gastos que la familia tuvo que realizar, se menciona por ejemplo que en la primera cirugía, solo por el costo de gas quirúrgico se pagó G. 800.000, suma que alcanzó G. 3.500.000 en la segunda operación. Además, la familia tuvo que pagar G. 3.500.000 por los lentes.

Sobre la tercera intervención realizada la semana pasada al asegurado, su esposa contó que fue necesaria debido a un nuevo desprendimiento en la retina del mismo ojo. Indicó que los médicos no explicaron qué ocurrió exactamente, solo que precisaba una nueva intervención. En esta última ocasión, la familia pagó G. 2.500.000 por insumos quirúrgicos.

La esposa del paciente expresó que incluso el postoperatorio es una carga financiera, ya que ante el desabastecimiento, la familia debe costear hasta las gotas oftalmológicas que el ente no entrega. “Cada gota cuesta G. 90 mil, usa dos y termina rápido”, dijo Margaret.

IPS apela pese a la urgencia

Antes de realizarse la tercera cirugía, la familia presentó un amparo judicial. Aunque el fallo salió favorable a última hora del jueves pasado, para ese momento la familia ya había comprado todo los insumos por la urgencia del caso y la presión de los médicos. La cirugía fue realiza el viernes y el sábado, con el paciente recién operado, el IPS apeló la medida judicial.

“Mi marido no podía esperar, un desprendimiento de retina es una situación bastante grave. Tuvimos que comprar todo nuevamente, pero incluso recién operado, el IPS apeló la sentencia”, lamentó Bóveda.

En seis meses, el paciente deberá ingresar nuevamente a quirófano para retirar el aceite de silicona de su ojo, y la familia teme que el escenario de carencias se repita.

Sospechas de “negociado” y direccionamiento

La denuncia va más allá de la falta de insumos y apunta a un posible esquema de corrupción interna. Según la denunciante, existe un “negociado” por parte del personal médico hacia proveedores específicos.

El sistema descrito es alarmante: el médico cirujano indica dónde comprar los insumos, el paciente paga a la empresa recomendada, pero los insumos nunca pasan por manos del familiar; son enviados directamente al quirófano a manos del médico que “recomendó” de qué lugar adquirir los elementos quirúrgicos. En resumen, el paciente o los familiares del paciente pagan a ciegas por productos que no llega a verificar.

Bóveda remitió a ABC diversas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp con la empresa “sugerida” por el profesional del IPS, una práctica que, según denuncias de otros asegurados, es moneda corriente en la institución.