¡Apareció Eddie Jara! Esto respondió a irregularidades detectadas por Contraloría

Luego de que se dieron a conocer las inconsistencias detectadas por la Contraloría en la declaración jurada de Eddie Jara, presidente de Petropar, además de irregularidades como transferencias desde cuentas de la petrolera estatal a su cuenta personal, viáticos sin respaldos migratorios y otros, este guardó silencio y se mantuvo escondido hasta el día de hoy.

Jara emitió un comunicado público en el que se refirió al tema y aseguró que no existe ninguna irregularidad, pese al lapidario informe del ente contralor, y que solo se trata de una “falta de información actualizada en los registros disponibles de la Contraloría”.

El funcionario del Estado tiene un plazo de diez días hábiles para presentar los descargos correspondientes respecto a las inconsistencias señaladas en el análisis preliminar de su declaración jurada.

“Deseo dejar expresa constancia de que NO existe irregularidad alguna en mi proceder, ni en el manejo de mi patrimonio y/o de mis finanzas. Las observaciones formuladas responden, en su mayoría, a falta de información actualizada en los registros disponibles de la Contraloría, situación que será debidamente subsanada mediante la provisión de los datos y respaldos correspondientes", sostiene en su comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Eddie Jara se esconde mientras aplanadora cartista frena pedidos de informe

Jara critica el “manejo de información”

La documentación e información necesarias para su adecuada aclaración serán presentadas por Jara en el tiempo y plazo correspondiente, según refirió en su descargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Independientemente a ello, dejo sentada mi genuina preocupación sobre el adecuado manejo de la información confidencial cuando el proceso evaluativo no ha culminado aún, considerando lo expresado en este párrafo; suponiendo claro está, que existe un objetivo de evitar el prejuzgamiento si pensáramos en que estamos ante un debido proceso”, escribió.

Insistió en que una vez acercados sus descargos, analizados los antecedentes completos y evacuadas las eventuales dudas, “quedará demostrado que no existió ni existe inconsistencia alguna o cualquier otro tema que no tenga una debida justificación”.