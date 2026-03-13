Reforma de la caja fiscal: docentes valoran avances y esperan decisión de Diputados

Fleitas mencionó que no se consiguió la totalidad de los pedidos de los docentes, pero se pudo mejorar algunas cosas, en cuanto a la edad y a las tasas de sustitución. El proyecto vuelve al lugar de origen, la Cámara de Diputados, donde los legisladores deben allanarse y aceptar las modificaciones aprobadas el miércoles en Senadores. De lo contrario, podrán ratificarse en sus posturas sobre lo que aprobaron en su momento. En ese caso necesitan la mayoría absoluta para hacer prevalecer lo que decidieron. El dirigente indicó que el sector educativo seguirá atento al tratamiento legislativo. Los docentes se mantendrán en vigilia mientras se define el futuro del proyecto.

Al mismo tiempo, señaló que consideraban que el proyecto aprobado en Diputados sería muy perjudicial, ya que en el mismo se tenía una tasa de sustitución del 70%, más la prórroga de cinco años. Además, se sumaría el descuento de IPS, por lo que con el 5,5% quedarían con el 60% del salario después de la jubilación. Según explicó, ese porcentaje es considerado muy ínfimo por el sector docente. Indicó que esa situación prácticamente les condenaría a vivir en la indigencia. Por esa razón, sostuvo que seguirán atentos al debate parlamentario. El gremio espera que se mantengan los cambios introducidos en el Senado.

“Es por eso por lo que vamos a seguir peleando, vamos a estar expectantes en la reunión de los diputados y en lo que ellos puedan estudiar y de esa manera puedan aceptar también lo que se decidió en la Cámara de Senadores. Donde también históricamente se logró que el Estado llegue a aportar por el trabajador el 10%. Eso también es un avance muy importante ya que anteriormente no se tenía ese aporte patronal”, indicó Fleitas.

El dirigente manifestó que este punto representa un logro relevante para los trabajadores. Añadió que el gremio docente seguirá defendiendo sus derechos en el ámbito legislativo. Consideró que la lucha gremial fue clave para alcanzar este avance. Los educadores continuarán movilizados mientras se desarrolla el proceso parlamentario.

En otro momento, Fleitas dijo que por el momento tienen previsto volver a salir a la calle el día en que se trate el proyecto en Cámara de Diputados. Señaló que recién en esa fecha se tendrá jornada de movilización para estar en vigilia. Explicó que el objetivo será acompañar el tratamiento legislativo del proyecto. Los educadores buscarán seguir de cerca el desarrollo de la sesión. De esa manera podrán conocer las decisiones que adopten los legisladores. La dirigencia espera que se acepten las modificaciones aprobadas en el Senado.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía porque están peleando por un justo derecho que es una jubilación digna. Señaló que la única forma y mejor aliada es la movilización.

También mencionó que la lucha busca restituir y mantener algunos beneficios que los docentes ya tenían. “No es un privilegio, más bien es un derecho tener una jubilación digna”, expresó. Añadió que eso se obtendrá a través de una tasa de sustitución justa. Consideran que 62 años ya es una edad muy avanzada para continuar enseñando con la misma eficiencia.

