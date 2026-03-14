Abogados informaron a Gianina García de la captura de Sebastián Marset

La uruguaya procesada en el caso A Ultranza, Gianina García Troche, se encuentra privada de libertad en el penal de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada, desde el 20 de febrero, cuando fue trasladada desde la Prisión Militar de Viñas Cue, donde estuvo recluida desde el pasado 20 de mayo de 2025, tras su extradición de España a nuestro país.

La misma recibió, poco después de las 13:00, la visita de uno de los abogados que llevan adelante su defensa en su proceso por A Ultranza. En dicha oportunidad el profesional le comunicó que su pareja, Sebastián Marset, fue detenido durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

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La comunicación incluyó detalles de que el uruguayo requerido en el caso A Ultranza, tras su captura fue entregado a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el traslado de Marset por estos, vía aérea, hasta Lima, Perú, donde tienen una base, según confirmó otro de los abogados defensores de Gianina García.

La uruguaya Gianina García Troche, según comentó el abogado Rafael Blanco, no tomó bien la noticia de la captura de su pareja y más aún, al conocer que el mismo era trasladado a los Estados Unidos para ser enjuiciado.

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Según informaron fuentes penitenciarias, tras recibir la noticia Gianina García se habría comunicado en horas de la tarde con una familiar, que está a cargo de sus hijos, a fin de saber cómo se encontraban los mismos, en atención a que la información sobre que su padre Sebastián Marset fue detenido tuvo difusión masiva.

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Proceso contra Gianina García en A Ultranza

De acuerdo con la imputación presentada el 22 de febrero de 2022 por el fiscal Deny Yoon Pak, en el marco de la causa A Ultranza, Gianina García Troche, en su carácter de pareja de Sebastián Marset, constituyó la sociedad denominada “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”.

Añade el escrito fiscal que Gianina García habría habilitado una cuenta en Banco Visión, y para el efecto empleó un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en el cual constaba que era dueña de un tractocamión Volvo, con placa BCR 701, supuestamente habilitado seis meses antes por la empresa transportadora denominada “Kuarahy SRL”, para realizar transportes internacionales al Mercosur en un promedio de dos a tres viajes por mes, con una ganancia de US$ 7.500 de manera mensual.

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Es decir, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió una cuenta bancaria con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificado falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas, según refiere la imputación.

Cabe señalar que el “Grupo San Jorge Sociedad Anónima”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars” fue constituido el 3 de mayo de 2021 e integrado con un capital de G. 1.000.000.000. A esta empresa le corresponde el RUC N° 8018277-8. Al momento de la fundación, a Gianina García Troche le correspondía el 75% de participación, como presidenta, y a Alexis Vidal González Zárate, el 25% como vicepresidente.