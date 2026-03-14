Caso Canela: “un día histórico para la medicina veterinaria”, celebra rescatista

Canela se encuentra en pleno proceso de recuperación luego de la cirugía a la que fue sometida para la colocación de una prótesis que le ayudará a mejorar notablemente su calidad de vida, informó Diana Camarasa, de la organización Olfateando Huellas, que fue la que acompañó el proceso de la perrita.

En entrevista con ABC, Diana señaló que se trató de “un día histórico para la medicina veterinaria” y destacó el compromiso humano de los profesionales que llevaron a cabo el procedimiento para que Canela cuente con una prótesis mandibular. De la cirugía no solo participaron veterinarios, sino que se sumaron médicas maxilofaciales de humanos, movidas por su gran amor hacia los animales.

“Nunca antes se había hecho una prótesis mandibular de ninguna clase y esto abre puertas a muchas otras cirugías de ese tipo que se puedan requerir más adelante", dijo.

Diana Camarasa agradeció la amplia difusión del caso de Canela que permitió a muchas personas conocer lo que pasó y aportar para que la perrita reciba el tratamiento y llegue hasta lo que se logró hoy con la colocación de la prótesis, que si bien no le devolverá todas las funciones de una mandíbula normal, la ayudará a alimentarse con comida un poco más sólida y no requería que la higienicen todo el tiempo, ya que no estará perdiendo saliva.

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“Ley Canela”, el próximo paso

La rescatista de animales indicó que el próximo objetivo es “hacer historia legislativa” a través de la promulgación de la “Ley Canela” con la que buscarán prohibir el uso de cualquier pirotecnia sonora. “Más luces, menos ruido”, señaló Camarasa.

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Dijo que el proyecto ya está terminado y mantuvieron conversaciones con el diputado José Rodríguez para comenzar con el trámite en el Congreso.

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