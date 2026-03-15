Cañicultores de Troche retomarán movilizaciones este lunes

Los cañicultores de Mauricio José Troche anunciaron que retomarán las movilizaciones desde este lunes, en el marco del reclamo por la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Las manifestaciones habían entrado en una pausa durante el fin de semana, pero los dirigentes del sector confirmaron que volverán a concentrarse para continuar con las protestas de carácter pacífico.

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El reclamo central de los cañicultores sigue siendo la finalización de la obra industrial considerada clave para el procesamiento de la producción de caña de azúcar de la zona. Sin embargo, tras los incidentes registrados durante la semana pasada, los productores sumaron una nueva prioridad a sus demandas: la devolución de las maquinarias agrícolas incautadas durante el operativo policial realizado en el marco de las protestas.

En particular, los dirigentes del sector exigen la liberación de 19 tractores que fueron retenidos por las autoridades luego del enfrentamiento ocurrido durante una manifestación en la compañía Itacurubí. Según sostienen los cañicultores, estas maquinarias son herramientas fundamentales para el trabajo de los productores y su retención afectará directamente a las actividades agrícolas.

El conflicto se intensificó días atrás cuando una movilización derivó en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. Como consecuencia del operativo fueron detenidos once productores, quienes posteriormente recuperaron su libertad tras la audiencia de imposición de medidas, aunque quedaron imputados por los supuestos hechos punibles de resistencia y perturbación de la paz pública.

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Desde entonces, los dirigentes de la Asociación de Cañicultores de Troche reiteran que mantendrán las movilizaciones de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno. Los productores sostienen que la culminación del tren de molienda permitirá aumentar la capacidad de procesamiento de caña de azúcar en la planta alcoholera y garantizar mejores condiciones para la comercialización de la producción local.

En paralelo, el sector también sigue a la espera de una solución al conflicto judicial que mantiene paralizado el proceso de licitación para culminar la obra.