Marset “no guardó silencio” ante la DEA, revela autoridad boliviana

Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, informó que Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que se convirtió en uno de los más buscados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ya prestó declaración en ese país donde se encuentra en carácter de extraditado.

Justiniano señaló en entrevista con el medio boliviana EL DEBER que, por el momento, no es posible divulgar el contenido de esa declaración.

“Sabemos que ha declarado, los detalles no los podemos dar, obviamente, todavía”, dijo y añadió que las autoridades recibieron comunicados cuyo contenido será parte del proceso de investigación.

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Consultado sobre el grado de participación de la DEA en la captura realizada en Bolivia, Justiniano afirmó que existieron conversaciones en el marco de la coordinación previa al operativo. “No voy a dar el contexto ni los detalles, pero sí, hubo conversaciones y con diferentes países (para compartir labores de Inteligencia), para el operativo”, declaró.

La autoridad boliviana sostuvo que, con el paso del tiempo, surgirá más información y recalcó que se está actuando con rapidez. En ese sentido, enfatizó el carácter coordinado a nivel internacional de las acciones y afirmó que Bolivia está trabajando de manera más abierta con otros países.

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Agentes paraguayos en Bolivia

Este lunes, Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), anunció que Paraguay enviará agentes a Bolivia para recolectar información sobre la estructura criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Añadió que la misión se concretará cuando se estabilice la situación operativa en ese país, donde continúan allanamientos tras la captura.

“Ahí trasladó (Marset) toda su logística e hizo su despliegue. Desde Bolivia estaba operando. Fue a instalarse en uno de los países productores de clorhidrato de cocaína”, afirmó el ministro paraguayo.

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