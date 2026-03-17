Caja fiscal: pese a lluvia, docentes siguen de cerca el debate en Diputados

Otra jornada de movilizaciones se desarrolla este martes en el microcentro de Asunción. Aunque se observa menos fuerza que las anteriores marchas, alrededor de 2.000 docentes vuelven a manifestarse esta mañana en la Plaza de Armas, en torno a la reforma de la caja fiscal.

Silvio Piris, vocero de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), señaló que la inclemencia del tiempo y la promesa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, de aprobar la versión del Senado, habrían disminuido la cantidad prevista de manifestantes.

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“El mal menor”

El dirigente Señaló al respecto los cambios forman parte de un “mal menor”, pese a que no están completamente de acuerdo con la iniciativa que sería aprobada. “Teniendo en cuenta la versión Diputados, hemos logrado restituir muchos beneficios arrebatados en la Cámara de Diputados”, declaró.

Agregó que el Estado aumentará su aporte y ese es uno de los principales logros del debate. “Consideramos que no es una versión buena, pero es el mal menor”, insistió Piris.

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Mientras el oficialismo apunta a sancionar la versión “flexibilizada” proveniente del Senado para mitigar el déficit del sistema previsional, los gremios advierten que no aceptarán retrocesos en sus derechos adquiridos y exigen que el Estado asuma su responsabilidad como patronal.