Reforma de la Caja Fiscal: FEP celebra “aprobación del mal menor”

Este martes en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Caja Fiscal con las modificaciones que habían realizado los senadores. A criterio del presidente de la FEP, Silvio Piris, esto corresponde a “la aprobación del mal menor”.

“Es un gran triunfo del sector gremial docente contra el cartismo. Te digo cartismo porque fueron ellos los que llevaron a tambor batiente ese proyecto”, comentó.

Asimismo, mencionó que mediante figuras como la senadora Lilian Samaniego, el senador Silvio “Beto” Ovelar e incluso el vicepresidente Pedro Alliana se logró “conseguir esta versión mejorada” de la propuesta.

“El vicepresidente cumplió con los compromisos que él asumió y Diputados aprobó la versión Senado; (los diputados) actúan así, no son independientes de sus decisiones, especialmente en la bancada del cartismo. Ellos votan de acuerdo a las instrucciones”, agregó.

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Promulgación o veto

En lo que se refiere a la promulgación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, Piris apuntó que no tiene dudas de que pueda darse en estos días, pese a que habría un sector de los docentes que busca el veto.

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“Hay un grupo que está pidiendo (el veto), no estoy de acuerdo con todo el porcentaje en el implemento de 16 a 19%. Si se llega a vetar, perdemos el 10% de aporte del Estado, esa parte es jodida”, aseguró.

Asimismo, consideró que a su preferencia es mejor que el Estado realice ese aporte y recién el año que viene “pelear” en referencia a un aumento en el salario como resarcimiento del aporte para la caja.

“Que nos financiaban totalmente mentira; como federación tenemos fondos suficientes. Tenemos inclusive para una movilización similar a esta; un Silvio Piris inexistente para el cartismo pudo contra toda la estructura”, disparó.

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