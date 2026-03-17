Con reculada cartista, Diputados sanciona reforma de Caja Fiscal versión Senado

La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Caja Fiscal con las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores, por lo que el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo.

Esta aprobación se dio luego de una nueva reculada de los diputados cartistas, quienes durante sus intervenciones tildaron de mentiroso al ministro de Economía del gobierno, Carlos Fernández Valdovinos.

Estas acusaciones se dieron debido a que el mismo manifestó a los legisladores del sector oficialista que no había margen de maniobra para realizar modificaciones que no generen una crisis por el déficit que el año pasado cerró con US$ 380 millones.

Argumentaron que la aprobación que realizaron en el primer trámite constitucional de la reforma de la Caja Fiscal, la hicieron bajo engaños de los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes les pintaron un escenario catastrófico y apocaliptíco.

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Lo que dijeron los diputados

“Sabemos también que esta medida que se toma el día de hoy es apenas un parche por el hecho de que es importante, terminado el estudio, firmado el decreto, llamar a un gran dialogo nacional”, admitió Cristina Villalba (ANR - HC).

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En tanto, el diputado Hugo Meza (ANR-HC) dijo que los técnicos del MEF les habían presentado un informe catastrófico.

“Veníamos trabajando con el ministro de Economía, con los técnicos, con el ala técnica, pintandonos una catastrofe, un apocalipsis. Nos asustamos y salimos a trabajar en una propuesta intermedia que no gustó, con razón salieron a repudiar nuestra decisión. Hemos trabajado nosotros exactamente en un proyecto similar al que finalmente el Senado toma la decisión política de parar la pelota y decirle a los técnicos de economía de que no era ese el camino y hay que hacer una mea culpa, nos equivocamos y hay que pedir disculpas”, dijo.

Para la cartista Rocio Abed (ANR-HC), el MEF les engañó: “Fuimos engañados. El sector técnico nos presentó proyecciones, análisis y argumentos que resultaron incompletos, sesgados y hasta manipulados. Nos dijeron, nos plantearon un colapso total, nos dijeron que no había margen para mayor gradualidad ni para incorporar más aportes del Estado, dejando a esta cámara expuesta. realmente quedamos como unos boludos, confiamos en esa asesoría experta, como corresponde en un proceso legislativo serio y no por falta de asesores, confíamos en la asesoría idonéa, responsable que nos planteaba el ministrerio de economía y esa confianza que le dimos como cámara fue traicionada”.

“La reforma fiscal es un fracaso total, una mentira más que este gobierno va a vender de fronteras para afuera, así como dice que hizo la reforma y modernización de la Policía Nacional, que todos sabemos que es mentira. Todas las reformas del Ejecutivo o son mentira o son un fracaso. Santiago Peña nos engañó”, cuestionó Ruben Rubin, del Partido Hagamos.

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“Ley mediocre de un congreso mediocre”

Por su parte, el liberal Diosnel Aguilera criticó a a los que ahora se presentan como arrepentidos: “Aquellos que ahora se presentan como los arrepentidos, ayer buscaron atropellar a como dé lugar, sin importar la suerte de los trabajadores. Este arrepentimiento no les quita la responsabilidad, porque bien que lo intentaron, fueron frenados en la calle, y realmente vemos que se cagaron en las patas, porque hoy no vemos a los soberbios y bravucones, hoy están con el rabo entre las piernas pidiendole disculpas a esa gente que trabaja en cada elección para que ustedes estén aquí”.

Pedro Gómez, del PLRA, dijo que los cartistas fueron los más utilizados por el Gobierno.

“Quisieron atropellar, quisieron hacerlo en un momento donde los chicos aún no iniciaban el colegio, pensando que la fuerza del cartismo y la fuerza del oficialismo iba a poder con todo y atropellar con todo, y ustedes, presidente, dejame decirte que los amigos de Honor Colorado fueron los mal utilizados”, sostuvo.

“Sus propios colegas del Senado le rompieron los platos, le hicieron pagar los platos rotos a los colegas del oficialismo de la Cámara de Diputados. Hoy venimos a terminar colegas de legitimar un proceso que evade la conversación principal, nuestro modelo económico está haciendo metastatis, recaudamos poco, gastamos mal y se roba mucho. Esto no es una reforma, es una burla”, criticó Raúl Benítez, diputado independiente.

“Estamos discutiendo lo que el gobierno insistió en llamar reforma de la Caja Fiscal, y hoy la verdad, ya no solo lo dice la oposición, lo dijeron ustedes mismos, le escuche a una diputada oficialista decir que ‘fuimos engañados’, estamos como ese meme ya ‘emosido engañados’, ‘quedamos como unos boludos’, esas son las expresiones que escuchamos hoy acá por parte del oficialismo. Si así lo sienten, ¿por qué se aprobó esto acá en primer trámite?, ¿por qué se acompañó?, ¿por qué le dimos al país una ley tan mediocre?, porque esa es la verdad, de un congreso lastimosamente mediocre, salió una ley más mediocre aún“, manifestó Johanna Ortega, diputada por el Partido País Solidario.

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Criticó además que muchos diputados oficialistas dejaron hace tiempo de actuar como representantes del verdadero pueblo paraguayo y pasaron a actuar como secretarios, llegando a ser incluso dependientes hasta de Carlos Fernández Valdovinos.

Agregó que la propuesta no plantea una solución al problema estructural, ya que se deben discutir cuestiones de fondo, como el impuesto selectivo al consumo, el impuesto al tabaco, a la exportación de granos, ya que “este país ya no aguanta, este país hace agua, literal con las inundaciones que tuvimos los últimos días”.

En un momento de la sesión se registró un altercado protagonizado por el colorado cartista Esteban Samaniego, quien arremetió y fue hasta el lugar de Raúl Benítez.

Ley de reforma de la Caja Fiscal

La ley aprobada establece un aporte estatal del 10% (de implementación inmediata), a diferencia de la versión de Diputados que establecía un aporte escalonado entre 1% y 5%, mientras que en el régimen actual esto no está contemplado.

Asimismo, también se aprobó aumentar del 16% al 19% el aporte de los trabajadores de los sectores deficitarios, según la versión de los diputados.

En el caso de la jubilación ordinaria, la versión del Senado contempla para los sectores de Magisterio Nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, el trabajador que deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad, accediendo a una tasa de sustitución del 78%. Este porcentaje podrá incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 90%, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios, según el proyecto.

En lo que respecta a la jubilación extraordinaria del Magisterio Nacional, continuará conforme a la disposición vigente para el sector, destinada a casos de enfermedad o incapacidad. En estas situaciones el trabajador puede acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40%.

Se aprobó también establecer un periodo de transición para que de esta manera, los trabajadores del Magisterio Nacional que cuenten conmás de 20 años de aportepuedan optar por regirse por las disposiciones de la legislación vigente, o por las reglas de la nueva ley que eventualmente sea promulgada.

Para el sector de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a 57 años de la versión Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75% al 90% en la versión aprobada por Senadores.

Senado también aceptó incluir las modificaciones vinculadas a disposiciones sobre herederos y pensiones por invalidez.

Asimismo, en el caso de los magistrados judiciales se aprobó la disposición vigente conocida como “dos por uno”, mediante la cual por cada dos años de servicio como funcionario administrativo se reconoce un año de servicio como magistrado a efectos del cálculo jubilatorio.