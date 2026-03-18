Caso María Fernanda: ratifican proceso a fiscala y abogado imputados por presunta coima

El proceso por presunta coima contra la fiscal de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas Cañete -quien tuvo a su cargo el caso de María Fernanda Benítez- y el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, fue ratificado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, integrada por Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla, por el Auto Interlocutorio (AI) N° 62.

Tanto la representante del Ministerio Público, actualmente suspendida en el cargo y enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), como el abogado Bedoya afrontan el proceso que inició en el marco de las diligencias hechas en la causa relacionada al crimen de la joven de 17 años, María Fernanda Benítez, ocurrido en mayo de 2025.

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El abogado Víctor Fabián López, quien ejerce la defensa de Bedoya Fleitas, había apelado la providencia del 27 de diciembre de 2025, por la cual el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, admitió la imputación fiscal, señalando como agravio que no la fundamentó.

La camarista Claudia Criscioni votó por admitir la apelación pues consideró que el juez Humberto Otazú no fundamentó su resolución al admitir la imputación. En tanto que con los votos de los camaristas Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla, se declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación impulsado por el abogado Bedoya, defensor del farmacéutido Franco Antonio Acosta Céspedes, acusado como cómplice en el caso.

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Por otra parte, en forma unánime los camaristas revocaron dos puntos de la resolución que autorizó la extracción de datos de los celulares de los imputados. Esto a través del AI N° 63.

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Fiscala del caso María Fernanda fue imputada por presunta coima

La agente fiscal Silvia González Vester imputóa su colega Gloria Mabel Rojas Cañete por supuestamente haber exigido una coima de G. 36 millones a Franco Antonio Acosta Céspedes, quien está procesado por el crimen de la joven de 17 años, María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo, en mayo pasado.

Según el escrito fiscal, Franco Acosta denunció un supuesto pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y contra el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, quien actuaría de intermediario. El propósito era beneficiarlo con una medida menos gravosa en la causa donde se encuentra involucrado.

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En seguimiento a la misma, el 26 de noviembre la fiscala Silvia González Vester, imputó al abogado Bedoya Fleitas por la supuesto tráfico de influencias e inició las diligencias investigativas correspondientes hasta que surgieron “a prima facie” elementos sospechosos sobre la participación de la fiscala Gloria Rojas.

Según los datos contenidos en la imputación, Rojas citó entre el 14 y el 21 de noviembre a Acosta Céspedes para supuestamente “negociar” un acuerdo para una salida procesal en beneficio del encausado. Finalmente se montó una entrega vigilada del pago de coima el 26 de noviembre, consistente en la suma de G. 30 millones, previamente fotocopiados.

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Fiscala del caso María Fernanda está enjuiciada

El pasado 18 de diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a propuesta de su entonces presidente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Garay Zuccolillo, y apoyado por los demás miembros del órgano resolvió desaforar y enjuiciar a la fiscala Gloria Rojas.

En la oportunidad, también despojaron de sus fueros a la misma a fin de que pueda ser sometida plenamente al proceso penal.

Juicio para presunto autor del crimen de María Fernanda

El 4 de marzo, la jueza penal de la Adolescencia, Catalina Riquelme Riquelme, dispuso la remisión a juicio oral el proceso seguido contra el adolescente acusado por la muerte de María Fernanda Benítez. El caso entra en una etapa decisiva a casi un año de un crimen que conmocionó al país, ocurrido el 27 de mayo del año pasado y del posterior hallazgo del cuerpo el 31 del mismo mes.

Con esta resolución, la Fiscalía sostiene que todos los imputados enfrentarán juicio oral y público.

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, explicó que tanto el Juzgado Penal de la Adolescencia como los juzgados de Garantías, en el caso de los mayores, coincidieron con el Ministerio Público en la necesidad de que el caso sea ventilado en un debate público.

En cuanto a los adultos involucrados, también se dispuso que afronten juicio oral, se trata de Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, procesada por incitación a cometer hechos punibles y otros delitos conexos, así como Franco Antonio Acosta Céspedes, acusado por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal.