Desaforan y enjuician a fiscala del caso María Fernanda imputada por supuesta coima

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Antonio Garay Zuccolillo, propuso el desafuero de la fiscala de Coronel Oviedo Gloria Mabel Rojas Cañete, así como su enjuiciamiento de oficio por la comisión de hecho punible y el pedido de suspensión a la máxima autoridad judicial. La misma habría pedido dinero en concepto de coima en la causa sobre el feminicidio de María Fernanda Benítez (17).

La propuesta de Garay Zuccolillo tuvo el acompañamiento de la vicepresidenta 1° Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, el consejero Enrique Berni; así como de los senadores Mario Varela y el vicepresidente 2° Derlis Maidana.

Lea más: Imputan por presunta coima a fiscala del caso María Fernanda

De esta forma, la agente fiscal de Coronel Oviedo podrá ser sometida plenamente al proceso penal en su contra, iniciado con la imputación de la fiscala Silvia González. Ahora, el juez penal de garnatías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, Humberto Otazú, podrá citar a audiencia indagatoria a la fiscala.

Si bien el JEM hará la comunicación vía oficio del pedido de suspensión de la fiscala Rojas Cañete a la Corte, la última recién dará tratamiento al análisis de la aplicación de la medida, cuando culmine el circuito de firma electrónica por parte de los miembros del Jurado y se remitan las copias de las actas y los antecedentes del caso a la máxima autoridad judicial.

