Confirman sanción a Ulises Quintana y abogados por “chicanas” en caso Berilo

La sanción impuesta por el juez de Garantías Miguel Palacios, encargado del caso Berilo, al exdiputado colorado Ulises Quintana, uno de los principales acusados en dicha causa penal, fue confirmada por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, de la Capital integrado por los camaristas José Waldir Servín, Camilo Torres y Paublino Escobar.

El tribunal de alzada también confirmó las sanciones impuestas por el magistrado al Abg. Nelson López, representante legal del supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz; y el Abg. Édgar Martínez, defensor de la acusada Yisela Noemi Ramírez (esposa de Cucho).

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Las sanciones aplicadas por el juez Miguel Palacios en setiembre de 2025, luego de la 14ª suspensión de la audiencia preliminar a los acusados del caso Berilo, son de apercibimiento por “litigar de mala fe”, tanto en contra de Quintana como contra los profesionales del Derecho.

Si bien el exdiputado colorado, en su carácter de abogado, había planteado por derecho propio una sola recusación en contra del juez de Garantías, al resolver el recurso planteado el Tribunal de Apelaciones concluyó que Quintana litigó de mala fe, ya que la recusación promovida fue meramente dilatoria, impidiendo así el normal desarrollo del presente proceso penal.

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Recuerdan poder de disciplina del juez

Al confirmar las sanciones impuestas por el juez Miguel Palacios, el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, resalta que el Poder Judicial “perdería dignidad y autoridad si no pudiese reprimir transgresiones contra su autonomía funcional”. Agrega que es natural que prevalezca el privilegio o atribución de un poder cuando las transgresiones se producen dentro de la respectiva jurisdicción.

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A criterio del tribunal de alzada la recusación planteada por Ulises Quintana resultó improcedente para subsanar la disconformidad procesal alegada, pues utilizó una vía indebida lo cual produjo una dilación al normal desarrollo del proceso penal, generando su paralización innecesaria y configurando un actuar contrario al deber de buena fe previsto en el Artículo 112 del Código Procesal Penal.

En ese sentido los camaristas puntualizan que las resoluciones recurridas se hallan fundadas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código Procesal Penal, ya que el juzgado de Garantías detalló los motivos de hecho y de derecho en que basó su decisión, y argumentó su resolución, permitiendo el control.

Respecto a los agravios alegados por los abogados sancionados, sobre la supuesta incompetencia del juzgado de Garantías para aplicar sanciones, el Tribunal de Apelaciones advirtió que el juez de Garantías, dentro de las facultades, puede tomar las decisiones que dentro del control jurisdiccional sean adecuadas para la dirección del presente proceso.

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Sigue preliminar para acusados en caso Berilo

La audiencia preliminar para el supuesto narco Cucho Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y más de 20 acusados en la causa Berilo proseguirá este miércoles, desde las 13:30 hasta las 16 horas, con la presentación de incidentes por parte de las defensas.

En jornadas anteriores las defensas del presunto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana ya plantearon sus incidentes, solicitando la extinción de la acción, nulidad del proceso penal y el sobreseimiento definitivo de ambos encausados.

Al inicio de la audiencia preliminar, el pasado jueves 5 de marzo, la fiscal Lorena Ledesma ratificó el pedido de juicio oral para Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; y el exdiputado colorado Ulises Quintana, por presunta asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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La agente del Ministerio Público también sostuvo el requerimiento conclusivo y pedido de juicio para otros 25 supuestos integrantes de la organización criminal que introducía cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que ingresaban al Paraguay y eran trasladados hasta el departamento de Alto Paraná, para posteriormente ser enviados al Brasil.

Nómina de acusados junto a Cucho y Ulises

Junto a Reinaldo “Cucho” Cabaña y Ulises Quintana están acusados Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Jorge Dejesús Ríos González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Gustavo Ramón Yegros (ex agente fiscal), Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú. Este último es sindicado como secretario de Cucho y participó de la audiencia por medios telemáticos.

La nómina de acusados continúa con Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolasqui, Óscar Adrián Monges, Carlos Alberto Aguilar Sánchez, José Ramón Alarcón Paniagua y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

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Por otro lado el juez Miguel Palacios declaró la rebeldía y ordenó la captura del acusado Hugo Martín Ríos, teniendo en cuenta que el pasado 24 de febrero revocó las medidas alternativas y ordenó su prisión preventiva, sin embargo el encausado no se ha presentado para cumplir dicha medida cautelar. Por su parte el acusado Carlos Rubén Brítez Torres no se presentó para la diligencia y no justificó su ausencia, pero hasta la fecha el magistrado no se ha expedido respecto a su caso.