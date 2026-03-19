¿Cuándo se inician las clases presenciales en el CNC y en el Colegio Técnico Nacional?

Las clases que oficialmente se iniciaron el 23 de febrero, según estableció el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se vieron afectadas en varias instituciones educativas debido a obras inconclusas y con un excesivo retraso. Es el caso del Colegio Nacional de la Capital (CNC) y del Colegio Técnico Nacional (CTN), que juntos cuentan con más de 2.000 alumnos matriculados.

Las obras son financiadas por Itaipú Binacional, que invierte más de US$ 8 millones en las refacciones y construcciones de salas de clase, laboratorios y sanitarios.

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“Las obras de refacción del CNC registran actualmente un avance físico aproximado del 97%. En esta etapa, se ejecutan trabajos finales de terminación, principalmente retoques de pintura, ajustes en fachadas, limpieza general y pruebas de equipos e instalaciones", indicaron desde la hidroeléctrica.

La culminación de las obras está prevista para finales de marzo, sujeta a las condiciones climáticas que inciden en algunos trabajos exteriores. De darse de esta manera, los alumnos podrían retornar a las clases presenciales a fin de mes.

Vuelta en el CTN

Luego de más de un año de trabajo, las obras presentan un avance físico aproximado del 70% en el Colegio Técnico Nacional.

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Tras una autorización del MEC para la liberación progresiva de sectores, los trabajos se encuentran actualmente enfocados en el bloque que será habilitado en una primera etapa, priorizando tareas de terminaciones, instalaciones y adecuaciones necesarias para su funcionamiento, según explicaron en Itaipú.

“La liberación de este sector se prevé para finales de abril, con el objetivo de permitir el retorno gradual de las clases presenciales, mientras continúan las intervenciones en los demás sectores del colegio”, agregaron, es decir, los estudiantes retornarían recién a fines del próximo mes.