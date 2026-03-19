Medicina: tensión entre Aneaes y Cones por habilitación de nuevas carreras

Un duro comunicado dirigido a la opinión pública, emitió hace instantes la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), luego de la resolución promulgada este martes por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) para habilitar nuevas carreras de Medicina en Paraguay, y la inmediata habilitación de tres nuevas carreras.

En su última sesión ordinaria, el Cones aprobó la resolución N° 2/26 que establece un nuevo Sistema de Habilitación de Carreras de Medicina y permite que se creen estas carreras sin campo de práctica hasta por dos años. En la misma reunión, liderada por su presidente, el ministro de Educación, Luis Ramírez, procedieron a habilitar tres nuevas carreras de Medicina en el país.

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La ANEAES cuestionó el procedimiento de habilitación que establece esta resolución 2/26 aprobada por el Consejo. “Introduce un esquema que, en la práctica, avanza sobre funciones técnicas exclusivas de la Aneaes, al incorporar conceptos, metodologías e instrumentos vinculados a la evaluación de la calidad, sin la debida articulación institucional.

La entidad remarcó que este hecho configura una “situación de omisión y potencial apropiación de funciones, que debilita el marco normativo vigente y genera ambigüedad en la delimitación de competencias dentro del sistema de educación superior”.

Exclusión “tácita”

En redes sociales, el titular de la Aneaes, José Duarte Penayo, manifestó que la agencia reafirma su mandato legal como “única instancia responsable” de la evaluación y acreditación de la calidad en la educación superior, y defenderemos nuestra autonomía con todos los mecanismos legales disponibles.

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Además, la entidad sostuvo que en la resolución del Cones existe una omisión del rol de la Aneaes en este proceso, lo que configura un escenario de “exclusión tácita” que expone al país a un riesgo reputacional a nivel regional, especialmente en el marco de los compromisos asumidos en organismos internacionales como la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), que administra el sistema ARCU-SUR, donde Paraguay tiene la presidencia pro-témpore.

“Esta resolución duplica funciones y crea una carga burocrática múltiple que generará confusión para las Instituciones de Educación Superior. Esto tendrá efectos que van en contra de la racionalización del gasto público que impulsa el Gobierno Nacional en esta coyuntura”, insistieron.

Tensión entre Duarte y Ramírez

Según altas fuentes, existe una tensión importante entre el presidente de la Aneaes, José Duarte y el ministro de Educación, Luis Ramírez, debido a situaciones como la que se dio esta semana con la aprobación de la resolución de creación de carreras de Medicina.

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El comunicado publicado por la Aneaes, que lleva la firma de Duarte, quien además mostró su preocupación por este tema en redes sociales, confirma la situación de conflicto entre ambas autoridades, siempre de acuerdo con estas fuentes.

El Círculo Paraguayo de Médicos también cuestionó la nueva resolución, permitiendo que se creen carreras sin tener asegurados campos de práctica, y la habilitación de estas tres nuevas carreras de medicina y pidió al presidente Santiago Peña, una auditoría del Cones.