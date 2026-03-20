Denuncian uso de predio municipal en Independencia para mitin político de HC

Pobladores de la ciudad de Independencia alertaron sobre una invitación que circula en redes sociales para participar de una “gran reunión de dirigentes”, organizada por el intendente municipal, José Resquín.

Según el flyer difundido, el encuentro político se desarrollaría este viernes en el tinglado municipal de la ciudad, un espacio que forma parte del patrimonio público y que, según los denunciantes, no debería ser utilizado para actividades partidarias.

El evento tendría como objetivo el lanzamiento oficial de precandidaturas tanto para la reelección de Resquín al frente de la Municipalidad como para postulaciones a la Junta Municipal.

La convocatoria menciona, además, consignas políticas como “Somos 2” y hace referencia directa a la lista del movimiento Honor Colorado.

Los denunciantes calificaron el hecho como una grave irregularidad, señalando que se estaría mezclando la gestión institucional con actividades de campaña electoral.

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Indicaron que el uso de un predio municipal para este tipo de actos podría constituir una violación de los principios de neutralidad e imparcialidad que deben regir en la administración pública.

Asimismo, advirtieron que este tipo de prácticas genera una clara desigualdad entre candidatos, ya que no todos tienen acceso a infraestructura estatal para sus actividades políticas.

Los denunciantes sostienen que el tinglado municipal es un bien del Estado y, por ende, pertenece a toda la ciudadanía, no a un partido político ni a un candidato en particular.

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El uso de logotipos partidarios, números de lista y consignas electorales dentro de un espacio público podría configurar una falta administrativa y ética grave.