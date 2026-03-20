Diputado califica de “aplazado” al gobierno de Santiago Peña y cuestiona la reforma fiscal

El integrante de la Cámara Baja del Congreso Nacional, Arnaldo Valdez (PLRA), señaló que en la última sesión se dio un amplio debate sobre el estudio de la reforma de la caja fiscal y que hubo coincidencias entre representantes del propio gobierno central. En un momento dado, se habría reconocido que, según datos manejados por el Poder Ejecutivo, existe un saqueo al Estado paraguayo dentro del presupuesto.

Este monto alcanzaría aproximadamente US$ 2.000.000.000. A su criterio, este dato resulta alarmante. Señaló que el problema de fondo no está siendo abordado y que se priorizan medidas que afectan a trabajadores.

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Entonces, planteó que, si no se controla este saqueo al presupuesto del gobierno nacional, resulta contradictorio impulsar cambios para restablecer el equilibrio en la caja fiscal. Recordó que técnicos del Ministerio de Economía manifestaron que existe un déficit anual de US$ 800.000.000.

“Haciendo una relación de números, realmente estamos ante una situación desproporcional, crítica”, expresó. Indicó que, por un lado, se genera un robo significativo y, por otro, se intenta corregir el desequilibrio con ajustes. Consideró que esta lógica es injusta.

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Mencionó que pretender una reforma que termine afectando nuevamente a la clase trabajadora resulta inaceptable. Citó como ejemplo a docentes, militares y policías, quienes no perciben salarios elevados, pero terminan aportando más a la caja fiscal y trabajando más años. Señaló que el retorno que reciben es menor al establecido previamente.

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“Considero muy injusto que el gobierno pretenda realizar este tipo de cambios”, expresó. Insistió en que deben aplicarse reformas reales.

El Estado debe mejorar la administración de sus recursos, indicó. Afirmó que es necesario utilizar correctamente el presupuesto público y enfatizó también la necesidad de combatir la corrupción dentro de las instituciones.

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“Cortando el robo asqueroso que se tiene dentro de las diferentes instituciones del Estado”, afirmó. Para el legislador, este es el camino correcto y no trasladar el peso del ajuste a los sectores más vulnerables.

En otro momento, Valdez señaló que, si se debe calificar la gestión de gobierno, esta sería aplazada en todos los aspectos. Indicó que no se ha avanzado en áreas clave.

Mencionó que los hospitales carecen de medicamentos e insumos, que las instituciones educativas presentan deterioro y que las rutas del país se encuentran en malas condiciones. “Estamos muy mal, y tampoco se avizoran mejoras a corto plazo”, concluyó.