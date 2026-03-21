Ruta Marcial Samaniego y calle Po´í, que conducen al Hospital Nacional, están en pésimo estado

En pésimo estado se encuentran varias arterias del departamento Central. Los automovilistas que utilizan a diario los tramos de la ruta Marcial Samaniego de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaiones (MOPC),y la calle Po’í de dominio municipal de Itá y J. A. Saldívar, están llenos de baches. Estos caminos conducen al Hospital Nacional, ubicado en la ciudad de Itauguá por lo que consideran que es de vital importancia el urgente arreglo.

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La ruta Marcial Samaniego, une las ciudades de Itauguá (ruta PY02) e Itá (D027), pero la zona más afectada es de Itauguá debido a que durante los temporales los raudales llevan los bacheos que realiza el MOPC.

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En ese sentido, Cesar Morel, antiguo poblador de la ciudad de Itauguá, refirió que llevan años teniendo la misma necesidad. “La ruta está hace tiempo así. Siempre se realizan bacheos, pero no es la solución porque siempre los raudales desprende el material nuevo del viejo”, expresó.

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Por otro lado, otra arteria que preocupa a los pobladores y conductores es la calle Po’í que se encuentra minado de baches. Esta arteria cruza por la ciudad J. Augusto Saldívar y de la ciudad de Itá. El camino pasa por zonas de cultivos de hortalizas en ambas ciudades y termina en la ruta Marcial Samaniego a pocos metros del Hospital Nacional.

Estos accesos sirven como camino para los conductores, incluso de ambulancias que necesitan ingresar al Hospital de referencia. Los denunciantes hacen hincapié a la necesidad de un arreglo urgente, ya que el mal estado de los caminos ponen en riesgo la vida de los conductores, incluso de los pobladores de la zona.

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Promesas en espera

Según explicó el intendente de la ciudad de Itauguá, Horacio Fernández (ANR-HC), “el presidente de la República, Santiago Peña, nos hizo varias promesas de palabras de que se ensanchará la ruta Marcial Samaniego. Estamos confiados de que eso ocurrirá porque está conectado con el proyecto del nuevo Hospital Nacional”.

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Desde la dirección de Comunicación del MOPC informaron que se continuará con los trabajos de conservación de la ruta Marcial Samaniego, mientras se avanza con el proyecto de intervención de la ampliación de esta arteria.

Los mismos reclamos trasladamos a los intendentes de las ciudades de Itá, José Luis Dimartino; y de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso, pero los jefes comunales no respondieron las llamadas y mensajes. Dejamos abierto el canal de comunicación para referirse sobre el punto.