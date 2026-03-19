JEM investigará a fiscal que liberó a supuesto feminicida y cantó polca colorada

Con votos unánimes los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvieron, iniciar una investigación preliminar de oficio contra Juan Daniel Benítez Miranda, agente fiscal de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Esto por su actuación en un caso de feminicidio y su participación en un acto político partidario en San Pedro.

La resolución del órgano juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos, se tomó tras el análisis de la Declaración N° 352 de la Cámara de Senadores, que instó al mismo a llevar a cabo una investigación sobre el actuar del fiscal Juan Daniel Benítez, sobre el feminicidio de Antonia Salinas Espinoza, ocurrido el 4 de septiembre de 2025.

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En ese sentido, la propuesta para iniciar de oficio la investigación preliminar fue del vicepresidente 2° del JEM y ministro de la Corte, César Antonio Garay Zuccolillo.

La moción tuvo apoyo de la presidenta del órgano juzgador Alicia Pucheta, del vicepresidente 1° y ministro de la Corte Manuel Ramírez Cándia, así como del consejero Enrique Berni, los diputados Diego Cándia y Alejandro Aguilera, al igual que del senador Mario Varela.

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¿Por qué el JEM investigará al fiscal Juan Daniel Benítez?

Los antecedentes del caso refieren que, el 24 de agosto de 2025 Derlis Adilson Dávalos (31) fue detenido por policías de la comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, luego de agredir a su pareja Antonia Salinas Espinoza (27), a quien incluso habría introducido un revólver en la boca.

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Tras su arresto, Derlis Dávalos advirtió que apenas salga en libertad iría a acabar con la vida de su pareja Antonia Salinas.

Si bien el fiscal interviniente Juan Daniel Benítez inició una causa penal en contra de Dávalos por violencia familiar, el 25 de agosto de 2025 dispuso la liberación del mismo. La resolución la tomó después de que Antonia Salinas no haya querido declarar en contra de su pareja.

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Finalmente, Derlis Dávalos habría cumplido con su advertencia, entre la noche del 4 de septiembre y la madrugada del 5 de septiembre de 2025, cuando propinó varias puñaladas a Antonia Salinas y acabó con su vida, según datos del caso. Tras la comisión del crimen había manifestado: “Por una simple discusión nos peleamos”.

Por otra parte, luego del crimen de Antonia Salinas, también comenzó a correr un video en el que se observaba al fiscal Juan Daniel Benítez participando de un acto político partidario y cantando “a todo pulmón” la polca del Partido Colorado, en conjunto con la intendenta de Santa Rosa del Aguaray, Silvia Trugber, el 8 de setiembre de 2025.

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De grave y deshonrosa califican conducta de fiscal

Al momento de emitir su voto, el vicepresidente 2° del JEM y ministro de la Corte César Garay Zuccolillo, señaló que en base a lo que establece el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021 que rige los procedimientos del Jurado, se encuentra el órgano habilitado para utilizar de atribuciones oficiosas.

Garay enunció las presuntas irregularidades en la actuación del fiscal Juan Benítez, primero en la causa por violencia familiar, por ordenar el levantamiento de la detención del procesado, pese a que contaba ya con numerosos antecedentes y también por participar en evento político partidario y realizar actos públicos que comprometen la imagen institucional del Ministerio público.

“En el primer hecho, sin equívoco se advierte que cumple con las características de gravedad y afectación al interés público o social; más aún tratándose de proceso en el que se escudriña crimen de interés social o sobre todo, teniendo múltiples antecedentes en el contrario o el procesal”, indicó primeramente Garay.

Por último, sostuvo que “el segundo hecho, igualmente engarza en la característica grave, pues atribuye conductas que socavan, mancilla y deshonra, por decir lo menos, el cargo de agente fiscal, representante del Ministerio Público, que está encargado de promover la acción penal pública ante el Poder Judicial”.