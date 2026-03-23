Indígenas liberan el camión del Indi y exigen diálogo presencial con Samaniego

Tras días de tensión, la comunidad indígena Damasco, ubicada en la zona de Laguna Negra, Presidente Hayes, decidió liberar finalmente el camión de carga perteneciente al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

La medida de fuerza se había iniciado el jueves pasado, luego de que la institución estatal enviara los restos de un joven de la comunidad en la carrocería del vehículo, un hecho que los pobladores calificaron como un trato inhumano y discriminatorio.

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Enrique Paredez, líder de la comunidad Damasco, confirmó que la liberación se concretó esta mañana tras una serie de conversaciones directas con el presidente del Indi y los familiares del fallecido. El acuerdo contempla el cese de la retención a cambio de un compromiso formal de presencia estatal en el territorio chaqueño.

Un pacto para el 7 de abril

El conflicto logró destrabarse luego de que representantes de la comunidad viajaran hasta Asunción para exigir respuestas, ante la falta de cumplimiento de reuniones previas por parte del Gobierno. Como resultado de estas gestiones, se acordó que el titular del Indi, Hugo Samaniego, visitará la comunidad el próximo 7 de abril junto con su equipo técnico.

“Muchas veces sentimos la ausencia de las autoridades. Tuvimos que hacer esto porque ya no tenemos paciencia; sentimos cada día la discriminación hacia el indígena en Paraguay”, expresó Paredez en conversación con ABC.

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El líder vecinal señaló que la protesta no solo fue por el traslado indigno del cuerpo, sino por el hartazgo ante el olvido histórico que sufren sus comunidades.

Hay proyectos pendientes y reclamos históricos

La agenda para la reunión de abril no se limitará al pedido de disculpas por el incidente del traslado. Los pobladores de Damasco tienen previsto presentar y exigir avances en varios proyectos de desarrollo para la zona que, según denuncian, han sido presentados hasta en tres ocasiones anteriores y siguen cajoneados.

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“Hay muchos temas que vamos a hablar para ese día. Llegamos a un acuerdo con el presidente, lo entendemos y esperamos que esta vez realmente avance”, concluyó.