Hospital Central del IPS sigue en contingencia: servicios operan “más lento”

El sistema de contingencia permanece activo este martes en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), luego del incidente registrado la tarde de ayer en el subsuelo del establecimiento, que provocó cortes de energía y afectó servicios clave.

Fuentes de ABC indicaron que, si bien la atención médica no se detuvo, el funcionamiento es “más lento” de lo habitual.

Debido a que el sistema informático aún no fue restablecido, los procedimientos administrativos se realizan de forma manual.

Si bien desde el IPS aseguraron que el incidente ya fue controlado ayer, el protocolo de contingencia continúa vigente.

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El incidente: corte eléctrico y evacuación

Según el informe preliminar divulgado ayer por la previsional, el hecho se habría originado tras un cortocircuito en el subsuelo, que derivó de una descarga eléctrica.

Como consecuencia, se produjo la interrupción del suministro eléctrico en varios sectores y la suspensión temporal del sistema informático hospitalario.

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Ante el riesgo, se dispuso la evacuación preventiva de pacientes y funcionarios de áreas como Resonancia, Tomografía, Nefrología, Endovascular, Urgencias Pediátricas (subsuelo), Urgencias de Cirugía y Cirugía Plástica.