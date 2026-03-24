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24 de marzo de 2026 - 07:52

Hospital Central del IPS sigue en contingencia: servicios operan “más lento”

Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando el el subsuelo del Hospital Central.
Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando el el subsuelo del Hospital Central.Gentileza

El Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) continúa este martes bajo sistema de contingencia tras el incidente eléctrico registrado en el subsuelo. Aunque los servicios siguen activos, la atención se realiza de forma manual y con demoras debido a la falta de reposición del sistema informático.

Por ABC Color

El sistema de contingencia permanece activo este martes en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), luego del incidente registrado la tarde de ayer en el subsuelo del establecimiento, que provocó cortes de energía y afectó servicios clave.

Fuentes de ABC indicaron que, si bien la atención médica no se detuvo, el funcionamiento es “más lento” de lo habitual.

Debido a que el sistema informático aún no fue restablecido, los procedimientos administrativos se realizan de forma manual.

Si bien desde el IPS aseguraron que el incidente ya fue controlado ayer, el protocolo de contingencia continúa vigente.

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Un nuevo incidente eléctrico se registró esta tarde en el Hospital Central del IPS.
Un nuevo incidente eléctrico se registró en la tarde de ayer, en el Hospital Central del IPS.

El incidente: corte eléctrico y evacuación

Según el informe preliminar divulgado ayer por la previsional, el hecho se habría originado tras un cortocircuito en el subsuelo, que derivó de una descarga eléctrica.

Como consecuencia, se produjo la interrupción del suministro eléctrico en varios sectores y la suspensión temporal del sistema informático hospitalario.

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Comunicado que emitió el IPS tras el percance eléctrico en el Hospital Central.
Comunicado que emitió en la tarde del lunes el IPS, tras el percance eléctrico en el Hospital Central.

Ante el riesgo, se dispuso la evacuación preventiva de pacientes y funcionarios de áreas como Resonancia, Tomografía, Nefrología, Endovascular, Urgencias Pediátricas (subsuelo), Urgencias de Cirugía y Cirugía Plástica.