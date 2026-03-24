Lamentan indiferencia cartista hacia penurias de asegurados del IPS

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que siente envidia sana hacia los senadores Esperanza Martínez (FG) e Ignacio Iramaín (Independiente), que gracias a su denuncia lograron la intervención del Hospital Nacional de Itauguá. Sin embargo, en el IPS se sigue protegiendo a Jorge Brítez a pesar de la pésima gestión y las penurias a la que son sometidos los asegurados a diario.

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“Envidia sana tengo, porque hace mucho estoy denunciando y tratando que se les eche a todos esos inútiles que están al frente del IPS y se disponga una auditoría”, dijo la diputada.

La parlamentaria se preguntó cuál es la diferencia entre el Hospital Nacional de Itauguá y el IPS. Indicó, además, que los diputados cartistas con su indiferencia se convierten en cómplice de la gestión que lastima, duele y mata, pues hace meses protegen a Brítez y no instan a que se lo cambie.

“¿Cuál es la diferencia entre una y otra?¿Por qué se sigue protegiendo a Jorge Brítez? En estos días renunciaba el doctor Cubas de IPS de Independencia, por que no existen las condiciones para seguir trabajado”, manifestó Vallejo.

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Indiferencia con asegurados

La diputada indicó que a pesar de las reiteradas denuncias hechas, incluso por la denuncia de los propios asegurados nadie hace nada para mejorar la atención en la previsional por lo cual ya va perdiendo las esperanzas.

“Voy perdiendo las esperanzas por que la Cámara de Diputado está en un profundo letargo, esa indiferencia que envuelve al tema del Instituto de Previsión Social (IPS)“, dijo la parlamentaria.

Lamentó que no se cuide el dinero de los aportantes que espera un sistema de salud digno y una seguridad en el futuro que pueda jubilarse.

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“Las historias dolorosas del IPS son innumerables, muchos hacen oídos sordos a esta realidad que lastima, duele y mata. Por que el IPS mata por la indiferencia e inutilidad”, puntualizó Vallejo.

Pidió una vez más a que se le exija una respuesta a Jorge Brítez, y a las autoridades que manejan el IPS que salgan de la comodidad de sus oficinas y vean la miseria y las penurias que los asegurados pasan por los pasillos de los hospitales.