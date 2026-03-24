IPS oficializa el reemplazo de José’i González tras ola de escándalos administrativos

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia del doctor Jorge Brítez, emitió este martes 24 de marzo dos resoluciones determinantes. La más importante, la confirmación del relevo de José “José’i” González, quien dimitió a la Dirección Jurídica salpicado por graves cuestionamientos y escándalos en su desempeño administrativo.

Lea más: Denuncian presunto cobro indebido de Jose’i González y otros gerentes ”mau" en IPS

Mediante la Resolución N° 020-004/2026, el IPS designó al abogado Enrique Arturo Galeano Moreno como nuevo titular del área jurídica de la institución. Este nombramiento se produce para llenar la vacante dejada por la estrepitosa renuncia de “José’i” González, quien se vio forzado a dar un paso al costado tras revelarse graves irregularidades.

Entre los antecedentes que pesaron sobre la salida de González, destacan:

Crecimiento patrimonial injustificado: Un aumento del 215% en su patrimonio neto en solo 15 meses (pasando de G. 276 millones a G. 870 millones).

Cobro irregular de honorarios: El escándalo por el cobro de G. 412.500.000 tras un acuerdo extrajudicial con un consorcio hotelero, fondos que inicialmente declaró como ingresos exclusivos.

“Gerentes mau”: González percibía salarios bajo el rubro de “gerente” sin ocupar formalmente dicho cargo, incurriendo en un presunto cobro indebido de remuneraciones.

La resolución aclara que el cargo de Galeano Moreno es de “libre disponibilidad”, es decir, un cargo de confianza, por lo que no goza de estabilidad laboral permanente.

Lea más: Denuncian presunto cobro indebido de Jose’i González y otros gerentes ”mau" en IPS

Galeano no es un desconocido en la previsional; ya había ocupado la máxima jefatura jurídica en el año 2012, durante la administración de Luis López (actual intendente de Villa Hayes), según confirmaron a ABC desde la Dirección de Comunicación del IPS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Relevo en la Dirección de Hospitales del Área Interior

Por otro lado, la Resolución N° 020-018/2026 oficializó la designación del doctor Gustavo Alberto Melgarejo Benítez como nuevo Director Interino de la Dirección de Hospitales del Área Interior, dependiente de la Gerencia de Salud.

Melgarejo, exdirector del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), asume en reemplazo del doctor Víctor Rodolfo Vert Gossen, quien de acuerdo con el documento oficial, será reasignado a otras funciones institucionales.

La salida de Vert se da en un contexto de cuestionamientos. Recientemente, su nombre fue foco de noticias tras la renuncia del doctor Javier Codas León a la dirección de la Unidad Sanitaria del IPS en Colonia Independencia, quien denunció una asfixiante falta de insumos, medicamentos básicos y personal de salud, señalando que las autoridades del IPS no respondían a las urgencias de los asegurados del interior.