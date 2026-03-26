Cortes programados de ANDE para este viernes: sepa cuáles son las 15 zonas afectadas

La ANDE informó que durante la jornada de mañana se llevarán a cabo trabajos en 15 puntos estratégicos.

Desde la institución instan a los usuarios afectados a tomar los recaudos necesarios, especialmente en centros asistenciales, instituciones de seguridad y empresas proveedoras de agua potable. Se recuerda a la ciudadanía que, por seguridad, las líneas deben considerarse energizadas en todo momento.

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Zona 1: Barrio Limpio Ruguá, Limpio. Las cuadrillas se desplegarán sobre la calle sin nombre y Austria para realizar la sustitución de conductores de baja tensión, migrando del sistema desnudo al protegido. Estas tareas se extenderán desde las 07:00 hasta el mediodía.

Zona 2: Barrio Valle Apu’a, Lambaré. Desde las 09:00 a 19:00, se procederá al cambio de cables en media tensión sobre la calle Gral. Genes (entre Simón Bolívar y San Ignacio) y en la intersección de Florencio Villamayor con Aimaraes.

Zona 3: Barrio San Juan, Fernando de la Mora. Los operarios trabajarán en la zona de Fortín Toledo y San Roque González para actualizar las líneas de media tensión a conductores protegidos. El corte está marcado para un periodo de 10:30 a 12:30.

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Zona 4: Barrio San Juan, Fernando de la Mora. En el mismo barrio, pero sobre la Avenida Defensores del Chaco y Maká, se llevará adelante el recambio de conductores de media tensión por tecnología preensamblada, entre las 07:30 y las 10:30.

Zona 5: Barrio Laguna Grande, Fernando de la Mora. Una amplia comitiva técnica trabajará de 08:00 a 18:00 en un perímetro que abarca las calles Acaray, Mcal. López, Bella Vista, Naciones Unidas y Cnel. José Ortiz, con el fin de modernizar el tendido de media tensión.

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Zona 6: Barrio Mbocayaty, Guarambaré. Los vecinos que residen desde Paso de Patria hasta las inmediaciones de la Escuela Municipal de J.A. Saldívar verán una pausa en el servicio de 08:00 a 18:00 debido al reemplazo de cables desnudos por preensamblados en media tensión.

Zona 7: Barrio San Francisco Centro, Villa Elisa. Sobre la calle 1° Proyectada, la ANDE tiene previsto realizar cambios en el sistema de baja tensión. Los trabajos de adecuación se iniciarán a las 08:30 y se estima que concluyan a las 18:30.

Zona 8: Barrio M, Capiatá. Sobre la calle sin nombre y Felipe Toledo, se prevé una jornada de labores técnicas de 08:00 a 18:00, donde los operarios instalarán nuevos conductores preensamblados en las líneas de baja tensión para mejorar la potencia.

Zona 9: Barrio San Juan (Lucerito), San Lorenzo. De 13:00 a 17:00, se realizarán mejoras en la calle Gumercindo Sosa, entre calle sin nombre y Torre de la Vega. Allí se adecuará la estructura de baja tensión y se cambiarán los cables viejos por tecnología preensamblada.

Zona 10: Barrio Los Nogales, San Lorenzo. Entre las calles Campo Aliguatá, Gallardo León y Campo Jordán, los técnicos trabajarán de 08:00 a 13:00 para optimizar los postes y el cableado de baja tensión, buscando mayor estabilidad en el servicio domiciliario.

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Zona 11: Barrio Villa Anita, Ñemby. En horas de la tarde, de 13:00 a 18:00, se llevará a cabo el recambio de conductores de media tensión sobre la calle Teodoro S. Mongelos, entre Miguel Ángel Rodríguez y la calle Última.

Zona 12: Barrio Villa Anita, Ñemby. Por la mañana, de 08:30 a 12:00, las cuadrillas trabajarán sobre Miguel Ángel Rodríguez, entre Epifanio Méndez Fleitas y Santiago González, para la colocación de nuevos cables preensamblados en las líneas de media tensión.

Zona 13: Barrio Niño Jesús, J.A. Saldívar. En la zona de calle sin nombre y Arsenio Vaesken, se reportará una interrupción de 08:00 a 18:00. El objetivo es renovar el cableado de baja tensión, pasando del sistema desnudo al preensamblado.

Zona 14: Barrio Rojas Cañada, J.A. Saldívar. En la Fracción San Pedro y las cercanías del Oratorio Jesús Misericordioso, los funcionarios trabajarán de 13:00 a 18:00 en el tendido de media tensión para reforzar la seguridad eléctrica del barrio.

Zona 15: Barrio Felipe Toledo, J.A. Saldívar. Finalmente, sobre la calle sin nombre entre Virgen del Carmen y Felipe Toledo, se realizará el cambio de conductor de media tensión a preensamblado. Los operarios estarán activos desde las 08:30 hasta las 13:00.

La ANDE aclara que, en caso de que las tareas finalicen antes de lo previsto, el servicio será restablecido de forma inmediata sin esperar al horario tope.

Asimismo, la institución pide disculpas por las molestias.