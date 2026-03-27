Kits escolares: la respuesta de directores a las acusaciones del titular del MEC

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), respondió esta mañana a las acusaciones de Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), quien había asegurado que muchos directores, no cargan los datos de alumnos matriculados al Registro Único del Estudiante (RUE), herramienta que se utiliza para repartir los kits escolares a las escuelas.

“Tuvimos muchas dificultades porque no se cargan los datos de los alumnos que pasan de una escuela privada o subvencionada a la pública. Incluso esas escuelas que no recibieron los útiles, son directores que no han llenado el RUE (Registro Único del Estudiante)”, apuntó este jueves, en ABC Cardinal, el ministro de Educación.

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Con respecto a la migración de estudiantes, también indicó que hay escuelas privadas que no hacen las gestiones correspondientes en el registro, lo que implica que el alumno “está, pero no está” en las instituciones públicas, es decir, ya se mudó a un centro educativo estatal, pero el traslado sigue sin aparecer en el sistema, por ende, no puede recibir los materiales.

Según aseguró Ramírez, el epicentro del problema está únicamente en el departamento Central, que es el de mayor movilidad de la matrícula. No obstante, también hay denuncias por la falta de entrega de los kits en Asunción.

Falta de kits: la respuesta de los directores al MEC

El presidente del Sinadi, Miguel Marecos, aseguró hoy que cuentan con pruebas de que los directores sí registraron los datos de los estudiantes en el RUE en tiempo y forma, para la recepción de los paquetes de útiles en las instituciones educativas, contradiciendo al ministro Luis Ramírez.

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“Ante el anuncio hecho por el señor ministro, de que en parte es la responsabilidad de los directores, nosotros fuimos al terreno y tenemos la evidencia científica de que el problema es en su dirección general de Bienestar Estudiantil”, aseguró.

Por este motivo, los directores piden la “destitución” de Lorena González, directora general de Bienestar Estudiantil, cuya oficina está a cargo del operativo de distribución de los materiales pedagógicos.

González había asumido esta dirección el año pasado, luego de que Luis Ramírez destituyera a Roberto Gayoso, precisamente ante el fiasco que ya fue el reparto de los útiles en el 2025.

No es problema del RUE, ratifican directores ante falta de kits

Marecos aseguró que ayer, jueves, “abortó” la intención de padres que querían cerrar una escuela pública en Itauguá, a modo de protesta por el excesivo atraso del MEC.

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Manifestó que de 9 centros educativos, con los directivos de Sinadi recorrieron 6, todos sin los insumos. “En la escuela Vecinos Unidos faltaban 305 kits. Eso jamás puede faltar por el RUE, porque si hay movimiento del Registro, estamos hablando de 20, 30 estudiantes, que van de un colegio a otro”, dijo.

Agregó que el hecho de que falten 305 paquetes en el nivel inicial de Vecinos Unidos, 273 en el Salvador Guanes de Itauguá, o 410 en la escuela San Cayetano de la misma ciudad, implica que la carencia afecta como mínimo a todo un nivel, lo que implica que el drama no es solo por la movilidad de algunos alumnos.

“Eso es negligencia de una dirección del MEC, que tiene que articular con la empresa y no tener este problema, yo les entiendo a los padres que están protestando, pero no es culpa de los directores lo que está pasando", remarcó el gremialista.

MEC no responderá a pedido de destitución de funcionaria

Consultamos al MEC sobre este pedido de salida de la directora general de Bienestar Estudiantil, Lorena González, pero desde la dirección de Comunicación indicaron que no brindarán ninguna respuesta a este pedido.

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Según Luis Ramírez, actualmente son “solo” 50 escuelas públicas las que continúan sin los útiles escolares.