Tras cierre de ruta llegan kits a una escuela: padres esperan entrega total o volverán a movilizarse

Pasó ya más de un mes del inicio oficial de las clases en las escuelas y colegios del sector público, pero recién este jueves y luego de una airada protesta que incluyó un cierre de ruta, la escuela San Francisco de Asís de Ñemby recibió cajas con los kits de útiles distribuidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Sin embargo, esta es solo una de las tres escuelas cuyos padres tuvieron que movilizarse ante la la falta de respuesta a varias solicitudes realizadas para que sus hijos recibieran el correspondiente kit.

ABC visitó la escuela Paz del Chaco, en la misma ciudad, donde como resultado de la manifestación del miércoles se presentaron funcionarios de Desarrollo y Bienestar Social del MEC que prometieron completar la entrega para el viernes. Supuestamente, alegaron que a los kits le faltaba un cuadernillo y por ello se retrasó la entrega.

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La directora de esta institución, Carla González, contó que en la primera semana de marzo llegaron a recibir los útiles de forma parcial y luego la distribución quedó interrumpida. “La primera semana de marzo llegó para nivel inicial; pero para primer y segundo ciclo no vino y son 883 alumnos”.

Consultada sobre cómo están desarrollando las clases teniendo en cuenta que muchos chicos siguen sin útiles, la docente explicó que siguen en etapa de retroalimentación usando un solo cuaderno, pero a vuelta de Semana Santa ya deben comenzar a desarrollar el contenido.

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Una de las maestras presentes relató que la situación de la falta de útiles entorpece su labor al tener que liderar un aula donde los estudiantes no tienen los elementos básicos. “Como docente, yo me siento indignada y con vergüenza ante los padres porque muchas veces no puedo desarrollar muchas actividades en el día por la falta de esos cuadernos”, se quejó.

Por su lado, una madre de familia lamentó que hayan tenido que salir a las calles para hacer escuchar el reclamo de la comunidad educativa. Ante la promesa de entrega de los kits por tanda, señaló que estarán “vigilantes”.

“Vamos a seguir esperando y, si no se cumple, vamos a tener que salir otra vez el lunes a la calle a manifestarnos”, advirtió.

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Cierre de ruta le costó el puesto a un comisario

El comisario Arturo Román, jefe de la comisaría 57ª de Cañadita, Ñemby, fue destituido luego de que un centenar de padres de alumnos cortaran la Ruta PY01, anteriormente conocida como Acceso Sur, causando un feroz embotellamiento en esa ciudad, donde ómnibus, camiones de gran porte cargados con granos y vehículos particulares se vieron obligados a detener la marcha por algunos minutos en el sitio.

Aparentemente, los responsables de la comisaría no estaban al tanto de lo que resolvieron los padres de familia y, cuando estos tomaron la vía, los policías no pudieron reaccionar a tiempo para solucionar el problema del tránsito.