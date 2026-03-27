Padres de Areguá denuncian que fueron acorralados por la Policía al reclamar kits escolares

Padres de estudiantes de varias escuelas de la ciudad de Areguá denunciaron que fueron rodeados por un importante contingente de la Policía Nacional cuando intentaban cerrar media calzada de la avenida Las Residentas, frente a la Escuela Carlos Antonio López de la compañía Caacupemí.

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Según relataron los manifestantes, al menos 100 agentes policiales se apostaron en el sitio para impedir la medida de protesta, obligándolos a permanecer sobre la vereda sin poder avanzar con el cierre de la vía. La movilización se realizó en reclamo de la falta de kits escolares que afecta a cientos de alumnos.

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La protesta tuvo lugar frente a la Escuela Carlos Antonio López, donde —según los padres— unos 1.500 estudiantes aún no habían recibido los insumos básicos. A la manifestación también se sumaron familias de la Escuela San Antonio de Padua, con cerca de 800 alumnos, y de la Escuela María Auxiliadora de Fe y Alegría, que cuenta con unos 900 estudiantes, además de padres provenientes de las zonas de Valle Pukú y Renacer.

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Los manifestantes, en su mayoría mujeres, cuestionaron el procedimiento policial y lamentaron lo que consideraron un exceso en el operativo. Incluso, denunciaron que la intervención habría sido ordenada por el ministro de Educación, Luis Ramírez.

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“Nosotros no somos delincuentes para que nos vengan a acorralar. Mientras tanto, por la calle se registran robos y asaltos, pero los policías se concentran en impedir nuestra protesta. Es una vergüenza”, expresó Natalia López, una de las manifestantes.

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Los padres reiteraron su reclamo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para la provisión urgente de los kits escolares, señalando que la falta de estos materiales afecta directamente el desarrollo de las clases y el aprendizaje de los alumnos.

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El ministro, Luis Ramírez, responde a los cuestionamientos de los padres ante la falta de entrega de kits escolares, echando la culpa a la directora de Bienestar Estudiantil, Lorena González.