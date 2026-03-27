Mal estado de caminos no favorece el turismo interno en San Pedro

Uno de los principales puntos turísticos es Laguna Blanca, ubicada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. El sitio se posiciona como uno de los destinos más visitados del país, especialmente en temporadas altas como Semana Santa, gracias a sus aguas cristalinas, áreas de camping, alojamiento, piscina y servicios gastronómicos.

El complejo turístico ofrece ingreso desde las 7:00, con tarifas diferenciadas para adultos y niños, además de opciones de hospedaje con habitaciones equipadas. También permite el ingreso con alimentos, convirtiéndose en una opción accesible y familiar para los visitantes.

Las reservas y consultas se pueden realizar mediante las páginas en redes sociales y al teléfono 0976 401 792, el acceso en el sitio para adultos y menores desde 12 años para adelante es de G 30.000, los niños de 6 a 11 años abonan G 10.000y Niños de 0 a 5 años entran gratis.

Otro destino destacado es Puerto Antequera, a orillas del río Paraguay. La crecida favorable del río potencia la pesca y el turismo de naturaleza, posicionando a la localidad como un punto tranquilo para el descanso y actividades al aire libre.

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En tanto, la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, conocida como la “Capital de la Cordialidad”, ofrece atractivos culturales e históricos. Entre ellos se destacan la Catedral San Pedro Apóstol, declarada patrimonio histórico nacional, las casas coloniales y la plaza Mariscal López, además de servicios gastronómicos y hoteleros.

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Pese a este potencial, el desarrollo turístico enfrenta importantes limitaciones. Operadores y visitantes coinciden en que el mal estado de las rutas pavimentadas y la intransitabilidad de caminos rurales dificultan el acceso a los destinos, afectando la experiencia y reduciendo el flujo turístico.

y Comunicaciones (MOPC). La mejora de la infraestructura viale es considerada clave para consolidar a San Pedro como un destino turístico competitivo y sostenible en el país.