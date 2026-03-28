General Santos y Artigas: denuncian caos vehicular, antes del inicio de obras de desagüe

Vecinos de barrio Jara, Las Mercedes y Mariscal López, de Asunción, denuncian el caos que significa actualmente cruzar entre las avenidas General Santos, Artigas y José Asunción Flores (Costanera), debido al intenso tránsito vehicular y la falta de señalización. La Municipalidad, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), anunció que, tras la Semana Santa, iniciaría la intervención en el sitio para la obra del desagüe pluvial de la cuenca de General Santos y San Antonio.

Los pobladores denuncian que, incluso antes del inicio de los trabajos, la zona es constantemente azotada por embotellamientos. Aseguran que el caos es producto, no solo del alto tránsito, por vehículos que a diario ingresan al centro de Asunción por estas importantes arterias, sino también de la falta de señalización vial.

Lea más: Desagüe de Nenecho en Santo Domingo cumple un año: este es su nivel de avance

En la zona, las calles no están pintadas y la cartelería que indica cuestiones tan básicas como el sentido de las calles o los límites entre los carriles, es escasa. Los vecinos advierten que, de iniciarse los trabajos sin una mínima intervención vial y de señalización de desvíos, la zona será sitio de un desastre mayor.

La avenida General Santos no solo es una importante vía alternativa, a través de la Costanera para estos barrios, sino que se nutre del tráfico de Virgen del Huerto, Bella Vista, a través de arterias como San Antonio, Concordia y República de Siria.

Lea más: Fallidos desagües de Nenecho: General Santos arrancará tras la Semana Santa, prometen

A su vez, Artigas descarga el importante flujo vehicular de barrios como Trinidad, Virgen de Fátima o Tablada, desde donde las personas buscan llegar al centro, tanto a través de la propia Artigas como de la Costanera Norte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuenca General Santos y San Antonio: la obra

El inicio de los trabajos para la construcción del desagüe pluvial de General Santos y San Antonio está previsto para después de la Semana Santa, informó esta semana, el director de Obras Municipales, Antoliano Benítez, a la Junta Municipal.

Según había adelantado ya anteriormente el propio director, los trabajos iniciarían precisamente sobre la avenida Costanera, en el tramo comprendido entre la avenida Artigas y la sede de la planta asfáltica de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción.

Lea más: Obras inconclusas de Nenecho: demora fue por falta de pago a contratistas, admiten

Según informaron vecinos de la zona, representantes de la contratista estuvieron reunidos el viernes con ellos para dar detalles de los trabajos que se estarán realizando en el sitio, aunque no les dijeron con certeza la fecha en la que estos iniciarían.

Esta obra fue adjudicada por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.461 millones. La palada inicial se dio el 20 de marzo de 2025. Inicialmente, el plazo de entrega era el 31 de diciembre, pero por pedido de la empresa, la Municipalidad suspendió el plazo el 23 de julio. El proyecto tuvo modificaciones importantes en el trazado original.