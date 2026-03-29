Cetrapam garantiza servicio de buses tras acuerdo con el Gobierno

El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruíz Díaz confirmó que, tras el entendimiento con las autoridades, el servicio de buses se restablecerá sin inconvenientes.

“Se garantiza la movilidad. Cien por ciento”, afirmó en una entrevista con la 780 AM, al destacar que existe un “buen entendimiento” entre el sector empresarial y el Gobierno en medio de la situación de emergencia, pese a la crisis que se generó con el paro unilateral que afectó a los usuarios este fin de semana.

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Empresas movilizan unidades para retomar servicio

Ruiz Díaz explicó que, tras el acuerdo, los empresarios comenzaron a activar la operativa en sus respectivas compañías.

En ese sentido, indicó que las unidades están siendo movilizadas hacia las estaciones de servicio para la carga de combustible, paso previo para asegurar la circulación normal desde las primeras horas del lunes.

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Provisión de combustible

El restablecimiento del servicio se da en paralelo a las gestiones para garantizar el abastecimiento de combustible, uno de los puntos clave en la negociación.

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Según lo señalado, las empresas recurrirán a la red de Petropar para asegurar la carga de sus unidades y evitar nuevas interrupciones.