Peña celebra fin del paro, pero usuarios soportaron 48 horas sin transporte

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Santiago Peña afirmó que “la ciudadanía está primero” y destacó que el servicio de transporte fue restablecido gracias al diálogo entre el Gobierno y el sector empresarial.

Sostuvo además que la medida busca devolver la tranquilidad a los usuarios que dependen diariamente del transporte para trabajar, estudiar y realizar sus actividades.

Lea más: Levantan paro de buses tras acuerdo entre el Gobierno y transportistas

Reacción tardía

Pese al mensaje oficial, el acuerdo se concretó recién luego de 48 horas de paro, periodo en el que miles de personas quedaron sin alternativas de movilidad, evidenciando la fragilidad del sistema de transporte público.

La situación generó cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Gobierno ante conflictos previsibles, especialmente considerando que las tensiones con el sector empresarial ya venían escalando en días previos.

Lea más: Yolanda arremete contra gobierno de Peña y dice que “nadie le respeta”

Reconocimiento interno y plan a futuro

Peña también destacó el trabajo coordinado de las instituciones públicas durante la contingencia, señalando que se logró sostener un plan de emergencia en un momento crítico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, admitió que la solución alcanzada es insuficiente y reconoció que el problema del transporte es “estructural”, por lo que insistió en avanzar con una reforma integral del sistema.

Lea más: Abdo Benítez arremete contra el Gobierno de Peña: “Son inútiles”

Promesas frente a un problema recurrente

El jefe de Estado aseguró que su administración impulsa una ley de reforma del transporte público para dejar atrás “los parches” y garantizar un servicio eficiente.

Sin embargo, el reciente paro vuelve a poner en duda la efectividad de las políticas actuales, en un sistema que recurrentemente enfrenta crisis que terminan afectando directamente a los usuarios.