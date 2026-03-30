Paro de colectivos: “son los últimos pataleos para detener la reforma del transporte”, dice viceministro

Emiliano Fernández, titular del Viceministerio de Transporte (VMT) se refirió a lo que significó el paro de colectivos que el fin de semana perjudicó a miles de ciudadanos que tuvieron problemas para desplazarse. Según el titular del ente regulador, el paro que arrancó el sábado no debió suceder, ya que -según dijo- la base del acuerdo al que se llegó finalmente el domingo, ya estaba sobre la mesa.

“Nosotros hemos planteado las soluciones que eran las correctas para el momento y para la dificultad que se presentaba; ellos tomaron una mala decisión, decisión que generó un estrés extremo a la ciudadanía”, indicó Fernández.

En ese sentido, informó que el equipo jurídico de la institución a su cargo ya está analizando las posibles sanciones a ser aplicadas a las empresas que impulsaron la interrupción del servicio. “Se va a tomar administrativamente porque hay un expediente que tiene su técnica jurídica (…) se va a iniciar un sumario y se va a aplicar las sanciones que correspondan”, dijo.

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Fernández detalló que primeramente se debe constatar el hecho y posteriormente determinar cuáles son las normas incumplidas y allí establecer la sanción correspondiente. Las sanciones pecuniarias podrían alcanzar los G. 30.000.000; también se puede castigar con el no cobro del subsidio y en caso de constatarse incumplimientos individuales de contrato, se puede llegar a la cancelación de la línea.

“Últimos pataleos contra la reforma”

El viceministro destacó que los buses eléctricos y los incorporados al “Plan Búho” que cumplen con el recorrido nocturno, funcionaron con normalidad debido a que funcionan dentro de una nueva modalidad contractual en el marco de la reforma del transporte, promulgada en enero pasado por el Ejecutivo pese a la resistencia de los transportistas.

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Sobre este punto, Fernández opinó que el paro forma parte de los “últimos pataleos” de los empresarios en contra de una reforma que, según dijo, “trasciende gobiernos y no tiene marcha atrás”. Señaló que el Viceministerio está trabajando en el decreto reglamentario que presentará al presidente Santiago Peña para la evaluación jurídica.

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“Estamos al día con el subsidio”

Emiliano Fernández aseguró que el Gobierno “técnicamente desde el punto de vista jurídico” no está atrasado con el pago del subsidio, ya que siempre se abonan por mes vencido.

Dijo que los subsidios siempre se pagaron y si hubo demoras, estas nunca fueron de un mes entero. “Nosotros ayer también hablamos del pago del subsidio, hay un calendario, acordamos todo y eso se va a seguir cumpliendo pero los pagos están al día”, concluyó.