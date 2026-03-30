Pese al levantamiento del paro, pasajeros siguen sufriendo reguladas

Los transportistas hoy salieron a las calles, tras dos días de paro que dejaron a miles de personas sin movilidad el fin de semana. En las calles, los usuarios celebraron tener al menos algunas unidades disponibles, pero siguieron lamentando largas esperas y viajes en colectivos en muy mal estado.

Desde Calle Última, sobre Eusebio Ayala, relataron que llevaban entre 30 y 50 minutos esperando un ómnibus. Lamentaron que llegarán tarde a sus puestos de trabajo debido a las reguladas. “Suelo esperar mucho, siempre, pero no tanto así como hoy”, lamentó para ABC TV uno de los afectados, quien llevaba 45 minutos esperando.

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Contó además que el sábado directamente tuvo que faltar al trabajo debido a la situación, puesto que no tenía cómo movilizarse desde Itauguá hasta Asunción.

Estación de Buses se prepara para la Semana Santa

Por otra parte, desde la Estación de Buses de Asunción, a donde llegan sobre todo vehículos desde el interior del país, se reporta un intenso movimiento de pasajeros.

Muchos ciudadanos llegan y otros se preparan para salir a pasar estos días con sus familiares en distintos puntos del interior.

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En este punto operan mayormente empresas permisionarias que no forman parte de Cetrapam, la central de transportistas que encabezó el paro el fin de semana alegando falta de fondos para combustible, en medio de la suba de precios. Además, exigían el pago del subsidio y las compensaciones por tarifas técnicas actualizadas.

No obstante, otra federación reveló que el principal motivo por el cual no se levantó el paro tras una reunión del sábado fue que el Viceministerio de Transporte advirtió que multará a las empresas que no trabajaron ese día.

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