Pacientes oncológicos se pronuncian ante extirpación errónea de mama en IPS

Una nueva denuncia de presunta mala praxis se dio a conocer ayer en el hospital de IPS Ingavi, luego de que la hija de una mujer denunció que le extirparon la mama equivocada a su madre el viernes. Debido a este error, los médicos terminaron por extirparle ambas mamas.

Desde el IPS confirmaron esta mañana el hecho y anunciaron la apertura de una auditoría para comprender el origen, pero hablaron de posibles fallas en los protocolos o de comunicación médico-paciente.

Ante esto, desde la Apodips expresaron su profunda consternación y preocupación ante el caso.

“Como organización que representa y acompaña a pacientes oncológicos, manifestamos nuestra solidaridad absoluta con la paciente afectada y su familia, enviándoles un mensaje de fuerza y contención en este momento sumamente difícil”, expresaron.

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Nueva presunta mala praxis en IPS

Agregan que son conscientes de que una situación de esta naturaleza no solo implica consecuencias médicas, sino también un impacto emocional y psicológico profundo tanto en la paciente, como también en la familia.

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Instan a las autoridades del IPS a que actúen con la máxima celeridad, transparencia y responsabilidad en el esclarecimiento de lo ocurrido, ya que consideran fundamental que se lleve adelante una investigación rigurosa que permita identificar a los responsables y determinar las circunstancias que llevaron a este hecho, garantizando que se apliquen las sanciones correspondientes.

“Este tipo de situaciones no pueden ni deben repetirse. La seguridad, el respeto y la dignidad de los pacientes deben ser siempre la prioridad en cualquier procedimiento médico. Desde Apodips reafirmamos nuestro compromiso de velar por los derechos de los pacientes oncológicos y de acompañar a quienes atraviesan procesos de salud complejos, exigiendo siempre una atención médica de calidad, humana y segura”, concluyen.

Los familiares de la mujer se reunieron con todo el plantel directivo del Ingavi tras la intervención quirúrgica, así como el equipo médico encabezado por la mastóloga María Paredes, quien llevaba adelante el tratamiento de su madre desde diciembre último y fue la responsable de liderar el procedimiento.

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Además de la auditoría que realizará la Superintendencia de Salud, el IPS dispuso la separación de la jefa del servicio de mastología y de todo el equipo quirúrgico involucrado.

Antecedente de mala praxis en IPS

Esta nueva denuncia evoca inevitablemente el trágico caso de don Ramón Samudio, a quien en julio del 2022 sufrió la pérdida de ambas piernas en el Hospital Central, debido a un error médico.

Aunque el diagnóstico de trombosis indicaba la extirpación del miembro derecho, una grave negligencia resultó en la amputación de la pierna izquierda. Tras una segunda cirugía, don Samudio perdió ambas piernas.