San Ber: critican el tamaño del nombre del gobernador de Cordillera en la placa de la escultura de Pedro Canoero

Resulta llamativo que el nombre del gobernador, el colorado Denis Lichi, predomine en la placa y hasta uno creería que la obra fue financiada con su peculio personal, y no con recursos del Estado transferidos a la Gobernación de Cordillera. Hace un culto a su persona, cuando los homenajeados son los canoeros, a través del personaje de la canción, y la autora del tema, la artista argentina Teresa Parodi.

“Si tanto quería resaltar algo, hubiera destacado el nombre de la institución: la Gobernación de Cordillera, y más abajo su nombre, en letras más pequeñas”, expresó uno de los ciudadanos indignados, aunque prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Señaló que la inclusión del nombre del gobernador Denis Lichi en letras “gigantes”, a su parecer, representa una falta de respeto hacia los contribuyentes, los canoeros y la ciudadanía en general.

Lea más: Imponente presentación de Teresa Parodi y un gran festival en San Bernardino

¿Cuánto costó la obra?

De acuerdo con datos del proyecto, la inversión total para la instalación de la escultura asciende a G. 250.480.000, con financiamiento compartido entre la Senatur y la Gobernación de Cordillera. Además, se destinaron G. 57.880.000 para un sistema integral de señalética turística y G. 7.600.000 para asistencia técnica. Es decir, la erogación fue superior a G. 300 millones.

La escultura fue creada por Hugo Escobar e ideada por José Quevedo Allende, como un homenaje al canoero de San Bernardino y su vínculo con la naturaleza y la cultura. La obra fue declarada de interés turístico nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto también incorpora una experiencia sonora interactiva que permite activar la emblemática canción “Pedro Canoero” a través del sistema QR que está al lado de la figura, generando una conexión directa entre el visitante, la música y el paisaje.

Lea más: Turismo en Semana Santa: Cordillera propone recorridos por museos históricos y culturales

La inauguración se realizó el pasado 27 de marzo y contó con la presencia de la cantautora argentina Teresa Parodi, autora de la canción que da nombre a la obra, además de artistas nacionales como Ricardo Flecha, Las Paraguayas y la Orquesta Nacional de Música Popular.

Intentamos hablar con el gobernador Lichi sobre la crítica al tamaño de su nombre en la placa ubicada al lado de la escultura, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.

Lea más: Pedro Canoero cobra vida en San Bernardino con un conjunto escultórico de hierro