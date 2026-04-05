MEC apura reapertura del CNC tras fuerte reclamo por falta de clases

Luego de más de un año de obras de refacción en el emblemático Colegio Nacional de la Capital (CNC), alrededor de 1.000 estudiantes volverán a las clases presenciales en la institución educativa, este lunes 6 de abril, según anunció el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Los trabajos fueron financiados por la Itaipú Binacional por un monto de US$ 3,7 millones adjudicados a la empresa Implenia SA, cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller y Tatiana Mikelj.

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Familias del CNC protestaron recientemente, denunciando que sus hijos no solo no daban clases presenciales por el excesivo atraso en los trabajos, sino que además tampoco daban clases “burbuja” o virtuales, como se habían comprometido desde la cartera educativa, a cargo el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Los padres habían intimado a las autoridades a brindar una solución ante este problema, bajo la amenaza de tomar medidas de fuerza incluso más fuertes.

Ministro habla de “súper tecnología” en el CNC

En un vídeo difundido por el MEC, se observa a ministro de Educación, Luis Ramírez, recorriendo las nuevas instalaciones del CNC, en compañía de Salma Agüero, ministra de la Juventud, quien ya fue acusada en varias ocasiones de utilizar a los jóvenes de colegios públicos para eventos en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Agüero, una de las mimadas del cartismo, es señalada por mantener una larga lista de hurreros dentro del Ministerio de la Juventud, quienes la acompañan en actos proselitistas en el marco de la campaña por la precandidatura de Camilo Pérez, quien se postula a intendente de Asunción por el oficialismo.

En el video del MEC, Luis Ramírez habla de una “súper tecnología” que será utilizada en la renovada infraestructura del CNC. Muestran pupitres nuevos para bachilleratos técnicos y pizarras inteligentes, entre otras cosas.

“Jóvenes, cumplimos con ustedes, el presidente de la República Santiago Peña cumplió con ustedes”, afirmó el titular del MEC, olvidando la protesta de los padres exigiendo la vuelta a clases presenciales, que en este caso, se dará recién luego de más de un mes. Debieron comenzar, el 23 de febrero, según el calendario oficial.