“Mafia de los pagarés”: víctimas convocan a marcha para denunciar trabas en los procesos

El esquema de la “Mafia de los pagarés” consistía en la simulación de juicios de ejecución en el que utilizaban pagarés de deudas ya saldadas o apócrifos para embargar salarios de trabajadores, sin que estos se enteren de los procesos.

De acuerdo a la investigación que se lleva adelante, para concretar estos descuentos compulsivos, se montó un esquema que incluye tanto a funcionarios como a magistrados de diferentes juzgados de Paz, entre ellos el de la jueza suspendida Analía Cibils, quien afronta juicio oral por esta causa.

Las víctimas, organizadas en una coordinadora, anunciaron y convocaron a una marcha que realizarán el lunes 13 de abril que partirá desde el Palacio de Justicia de Asunción e irá hasta el Juzgado de Paz de La Encarnación, uno de los tantos que estuvo involucrado en el esquema.

“No podemos permitir, no debemos permitir, la sociedad paraguaya no debe permitir y, sobre todo la justicia, que esta jueza Analía Cibils salga bien librada de esto. Y estamos viendo que están buscándole la quinta pata al gato para salvarle a esta señora", indicó María Teresa Pane, docente miembro de la coordinadora.

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Trabas en los procesos

Otro problema al que se enfrentan las víctimas de la “Mafia de los pagarés” es que en los procesos de sus casos se estacan por varias trabas, además de que muchas veces los defensores públicos asumen la representación de causas “fáciles” de ganar para mediatizarlos; sin embargo, los más difíciles los ignoran, según denunciaron.

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“Se les está dando demasiada publicidad a dos o tres casos que llegaron a un buen puerto, porque se le devolvió el dinero, pero son dos o tres casos y son 17.000 los afectados, según nuestros números, y según los números de la Comisión de Senadores son 36.000 afectados. Necesitamos que haya más celeridad y que a todos los casos se le tenga por igual, que no se elija aquellos que sí se pueden resolver en forma fácil como para que sirva de publicidad y se les deja de lado a los otros”, precisó Gabriela Sanabria, de la coordinadora de víctimas.

Otra de las denuncias es que las leyes que se aprobaron hace dos años para tratar los casos del esquema actualmente no se cumplen, como también criticaron que los propios peritos de la Fiscalía validan los pagarés como auténticos, cuando son apócrifos, según aseguran.

“Hasta un niño de preescolar se da cuenta de que es una firma falsa y, sin embargo, el perito pone como que es una firma real. Yo soy víctima justamente de pagarés falsos. Una simple pericia no puede legitimizar un pagaré dudoso. Necesitamos una reunión y vamos a presentar unas notas a la Asociación de Peritos del Paraguay”, indicó la arquitecta Alba Penayo.

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Víctimas denuncian remates de inmuebles

Al menos hasta el momento se conocen dos casos de familias que perdieron sus viviendas en remates a causa del esquema de la “Mafia de los pagarés”. Ambos están judicializados para que las mismas logren recuperar sus viviendas.

Zila Zárate, una de las víctimas, detalló que además de un caso conocido en Ñemby, hay otro en Luque, donde la familia de Valeria García, víctima del esquema, se enteró del remate de su vivienda el mismo día que se estaba subastando.

“La empresa Comaco, el abogado municipal de Toledo ha subastado la casa de esta familia. Esta familia se enteró de la subasta recién en el día, pero ¿qué pasó con esta familia?, el dueño de la casa subastada de esta familia ya había fallecido. Ellos ni siquiera se enteraron de que esta persona ya falleció, pero de todos modos siguió la subasta", precisó.

El caso correspondía al Juzgado de Paz de Luque, que estaba a cargo de la exjueza Norma Ortiz. En el caso de Zárate, al verificar el expediente al que accedió recién después de darse a conocer el esquema, también tenía una orden de remate de su inmueble. Agregó que hace más de un año y seis meses que pelea en su causa.

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“Los abogados chicanean y hacen de la manera más vil, porque este señor Milciades Toledo Morínigo, con el que yo estoy peleando y que ya tiene muchas víctimas, muchas ya han ido a remate, porque –según otras víctimas que lastimosamente ya han subastado sus viviendas– era imposible pelear contra este señor porque tiene muchos contactos y nosotros, en cambio, estamos con los defensores públicos”, refirió.