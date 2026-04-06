MEC: renovación del CNC fue gracias a protestas de los estudiantes, afirman

Con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, se realizó esta mañana la reapertura del Colegio Nacional de la Capital (CNC). La inauguración fue apurada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), debido a protestas de padres de familia, que denunciaron que los alumnos seguían sin clases desde el inicio del año lectivo, hacía más de un mes.

Las obras fueron inauguradas luego de más de un año de ejecución, financiadas por Itaipú por US$ 3,7 millones. Según denunciaron las familias, sus hijos no daban clases presenciales ni virtuales, como había prometido el MEC. Fue adjudicada la constructora Implenia SA, cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller y Tatiana Mikelj.

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“No tengo ninguna duda, y les pido desde el fondo de mi corazón a ustedes jóvenes estudiantes que tampoco las tengan. Todavía más, al dirigir estas palabras en medio de estas históricas aulas del Colegio Nacional de la Capital, es simplemente imposible, es simplemente imposible no creer en el resurgir de un gigante. No hay mejor ejemplo para esto, esta institución”, afirmó en su discurso el presidente de la República, Santiago Peña, quien estuvo presente en el evento de reapertura.

A continuación, citó una lista de nombres, entre ex presidentes de la República y otros referentes ciudadanos que fueron ex alumnos de esta institución, inaugurada el 4 de enero de 1.877, considerado el primer colegio secundario del país. “Cecilio Báez, Pedro P. Peña, Liberato Rojas, Manuel Gondra, Eduardo Schaerer, Manuel Franco, Eusebio y Eligio Ayala, Rafael Franco y el mismo Federico Franco que hoy nos acompaña”, indicó por último sobre el ex presidente de la República, presente en el acto.

CNC: estudiantes piden más escuelas renovadas

Los estudiantes coincidieron con las autoridades en cuanto a las refacciones y el buen estado que presenta hoy el emblemático CNC.

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No obstante, recordaron que estas obras se realizaron luego de numerosos reclamos, tomas del colegio y protestas sobre la avenida Eusebio Ayala, frente al local educativo.

“La infraestructura y los baños estaban terrible antes, ahora está todo mejorado. Pero reclamamos demasiado mucho para estas cosas, para que nos arreglen el colegio, nos levantamos, gracias a eso se hizo todo”, manifestó Sebastián Bo, uno de los representantes estudiantiles del CNC.

Agregó que animan a otros estudiantes de instituciones educativas de todo el país a levantarse para que obtengan también mejoras necesarias. “Esperamos que otros estudiantes se levanten, para que tengan estas refacciones de este nivel”, remarcó.

“Loas” al vicepresidente de la República

El acto de inauguración también contó con un fuerte tufo a proselitismo, con la presencia de todos los ministros del Poder Ejecutivo y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien todavía sería el candidato a presidente por el cartismo en las próximas elecciones generales, en reemplazo de Santiago Peña.

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Además de los secretarios del Ejecutivo, funcionarios de varias dependencias estatales también estuvieron presentes.

El director del CNC, Antonio Dubrez, dijo con un fuerte tono que recordó a los famosos hurreros de seccional, que “antes de culminar, muchas veces la emoción nos traiciona, porque realmente la honra que tengo en dirigirme a ustedes es superior a cualquier situación que pueda ocurrir. Por eso quisiera saludar a un gran hombre, gran compañero del presidente, al señor vicepresidente Don Pedro Alliana y para darle un caluroso aplauso”.