UNANoTeCalles: convocan a la “Comepapeles” para junio a su audiencia de libertad condicional

La condenada María del Carmen Martínez Méndez, ex directora de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y conocida como “compepapeles” tras los eventos del #UNANoTeCalles, fue convocada para el próximo 11 de junio a las 8:30 por la jueza de Ejecución Penal María Lidia Wyder, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 51. Esto con el fin de resolver el incidente de libertad condicional planteado por la defensa de Martínez.

La diligencia se llevará a cabo a través de medios telemáticos, así lo dispuso la magistrada.

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Martínez cumple lo que le resta de su condena de 3 años y 6 meses, en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), la cual fue dictada por Sentencia Definitiva (SD) N° 562 del 8 de agosto de 2022, por el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora. Actualmente goza de salidas transitorias.

La sentencia a María del Carmen Martínez fue confirmada por Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 70 del 1 de marzo de 2023 por el Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial de Central. Igualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación por AyS N° 191 del 2 de junio de 2023, dejando firme así el fallo.

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Condenas de Froilán Peralta y la “comepapeles”

En juicio oral, el ex rector de la UNA Froilán Enrique Peralta fue condenado a 3 años de prisión al ser hallado culpable del hecho punible de lesión de confianza, al haber contratado a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia.

Por su parte, la exdirectora de Talento Humano del Rectorado María del Carmen Martínez fue condenada a 3 años y medio de prisión al hallarla culpable de haber contratado a personal para su granja, pero pagado con rubros del Rectorado.

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El daño patrimonial que produjo Froilán con su conducta dolosa en el periodo señalado de 2012 a 2015, por medio de los nombramientos fraudulentos, fue de G. 1.257 millones, aproximadamente, de acuerdo a lo probado por el Ministerio Público.

En sus alegatos finales, el fiscal Luis Said, actualmente en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, había solicitado que el encausado también sea condenado por este delito y que la pena sea de 6 años de cárcel.

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Froilán Peralta cumple condena en su casa

En el caso del ex rector de la UNA Froilán Peralta, condenado a 3 años de prisión por lesión de confianza, el 9 de noviembre de 2023 se entregó en la comisaría Primera Central de San Lorenzo y pasó a guardar reclusión hasta que finalmente el 20 de febrero de 2024 consiguió el beneficio de completar la pena impuesta en prisión domiciliaria.

Peralta fue condenado por lesión de confianza en agosto de 2022 a tres años de prisión. El Tribunal de Sentencia que lo había hallado culpable y condenado fue el de Fernando de la Mora, integrado por Victoria Ortiz en la presidencia, y como miembros por Rylsi Ortiz y Pedro Nasser. Fue sobreseído en el cargo de inducción a un subordinado porque la causa prescribió.

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Raúl Benítez, ex dirigente estudiantil de #UNANoTeCalles, había señalado que las condenas al ex rector Froilán Peralta y María del Carmen Martínez tienen un sabor “agridulce”, ya que a su criterio, con tres años de cárcel no se pagará el daño patrimonial a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).