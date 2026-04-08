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08 de abril de 2026 - 14:02

Camioneros intensifican protesta en Caaguazú y amenazan con paro total si no hay reajuste del flete

VDB 01 Larga cola de camiones al costado del km 175 de la Ruta Py 02 en Caaguazú.
Larga cola de camiones al costado del km 175 de la Ruta Py 02 en Caaguazú.Victor Barr

CAAGUAZÚ. Camioneros del departamento de Caaguazú intensificaron su medida de fuerza en el tercer día de movilización, ante la falta de respuesta del Gobierno al pedido de reajuste del precio del flete, afectado por la suba constante del diésel. La principal concentración se trasladó hasta el kilómetro 175 de la ruta PY02, en la zona conocida como Cantera Boca, donde más de 100 camiones de gran porte se encuentran apostados al costado de la vía.

Por Víctor Daniel Barrera

En el lugar, los manifestantes están atajando a camiones graneleros y de otros rubros como medida de presión para forzar una actualización de las tarifas. Esta situación genera atascamientos en la ruta y constantemente se observan largas colas de vehículos en la zona de manifestación.

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Uno de los representantes del sector, Ever Martínez, explicó que desde el último reajuste del flete, que se realizó el 21 de abril de 2025, el precio del combustible aumentó cerca de G. 2.500 por litro, lo que genera importantes pérdidas para los transportistas. Señaló que actualmente perciben entre G. 90 y G. 105 por tonelada/kilómetro recorrido (ejemplo: G. 105 por 33,5 toneladas de carga da 3.517,5, multiplicado por 300 kilómetros recorridos equivale a G. 1.055.250), monto que ya no cubre los costos operativos.

En ese sentido, indicó que el sector exige que la tarifa sea elevada a un rango de entre G. 130 y G. 150 por tonelada/kilómetro, en proporción al incremento del diésel.

vdb 02 Momento en que un camión de productos lacteos es retenido en la manifestación de los camioneros.
Momento en que un camión de productos lácteos es retenido en la manifestación de los camioneros.

Asimismo, anunció que este miércoles a las 14:00 está prevista una reunión con autoridades en la sede de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), con el objetivo de acordar un nuevo precio del flete que obligue a las empresas transportadoras y multinacionales a cumplir con la tarifa establecida.

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Los camioneros advirtieron que, en caso de no llegar a un acuerdo, la medida de fuerza se endurecerá, pudiendo derivar en un paro total o incluso el bloqueo de rutas.

Las movilizaciones se concentran principalmente en la ciudad de Caaguazú, así como en los distritos de Vaquería y Juan Manuel Frutos, donde el sector busca aumentar la presión sobre el Gobierno para lograr